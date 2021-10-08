النهار Weekend

فرضت القيمة التاريخية لقصر السلطان حسين كامل، باعتباره الذي يخضع حالياً لعمليات ترميم تنفذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي الآثار والسياحة والاتصالات، حقيقة انه «جزء من التاريخ وترميمه امر ضروري» ولاتتوقف القيمة التاريخية للقصر عند حدود الجدران او المقتنيات التي يضمها، بل ان لصاحبه ايضا قصة في تاريخ مصر الحديث حينما خلع الانكليز الخديوي عباس حلمي الثاني بعد شعورهم بالقلق من النزعة والميول الوطنية التي كان يتمسك بها، والمطالبة بالاستقلال لينتهزوا الفرصة عام 1914، حينما ذهب الى اسطنبول من اجل العلاج، في الوقت الذي انضمت فيه تركيا لألمانيا والنمسا خلال الحرب العالمية الأولى، ويعلنوا الحماية البريطانية على مصر، وعينوا بعدها ابن عمه حسين كامل باسم سلطان وليس والياً، حتى يبينوا للدولة العثمانية ان مصر كيان مستقل.

والسلطان حسين كامل لم يدم طويلاً على كرسي الحكم، واستمر فترة ولايته منذ 1914 وحتى 1917، الى ان جاء احمد فؤاد باسم السلطان. اما القصر فقد بُني عام 1908 قبل ان يكون حسين كامل حاكما للبلاد، باعتباره من افراد الأسرة الحاكمة والأرض تحت سلطتهم، لذا سُمي على اسمه، وبني القصر بواسطة المهندس المعماري الفرنسي ألكسندر مارسيل، ويقع بحي مصر الجديدة مواجها لقصر البارون، واذا كان «البارون» يمثل طراز العمارة الهندوسية، فإن قصر السلطان حسين كامل يمثل الطراز الاسلامي الحديث.

ويتكون القصر من بدروم وثلاثة ادوار متكررة. وبعد ترميمه سيضم «مركز ابداع مصر الرقمية» بقصر السلطان حسين كامل معامل لشركات عالمية ومعامل تكنولوجية متطورة، وحاضنات تكنولوجية للشركات الناشئة، وقاعات تدريب، وقاعات اجتماعات، الى جانب مساحات عمل مشترك.

وقصر السلطان حسين من أولى المنشآت التي أقيمت بمصر الجديدة، فقد وضعت الرسومات الهندسية الخاصة به عام 1908 باسم الأمير حسين قبل توليه السلطنة والموقعة من المهندس المعماري، الكسندر مارسيل، واشتراه الأمير من شركة سكك حديد وواحات عين شمس (مصر الجديدة للاسكان والتعمير حالياً) بالتقسيط، وبعد وفاته انتقل لزوجته السلطانة «ملك» بناءً على عقد بينها وبين الشركة ثم فسخ العقد ليعود القصر الى ملكية الشركة وتصبح السلطانة ملك مؤجرة له وليست مالكة.

والمساحة الكلية للقصر على شكل مثلث محاط بشارع الثورة حاليا (السلطان حسين سابقاً) وشارع العروبة (فؤاد الأول سابقاً) وشارع نزيه خليفة (الجنرال البارون امبان) وكان القصر محاطا بحديقة يحدها سور ذو اشغال معدنية مازال متبقيا بعض أجزائه، وكذلك مدخلين احدهما رئيسي على شارع العروبة، والآخر فرعي على شارع نزيه خليفة بالقرب من الملحق الخدمي.

وتنقسم المنشآت داخل القصر الى المبنى الرئيسي في الشرق وكان الجزء الخدمي بالغرب يتكون من اسطبل وجراج ويعلو ذلك حجرات سكنية للخدم ومازال متواجدا احد تلك المباني، ويتكون الجزء السكني الرئيسي من ثلاثة اجزاء متصلة، هي القسم الأوسط الرئيسي والغربي بارتفاع بدروم وطابقين، وكذلك جزء شرقي يمثل ملحق السلاملك.

والطراز العام للقصر اسلامي مستحدث؛ ظهر منذ نهاية القرن الـ19 ويمزج العناصر والزخارف التقليدية الاسلامية بتخطيط اوروبي. ويتجلى جمال العناصر المعمارية والزخرفية الاسلامية في الواجهات من اعمدة مقرنصة والعقود المدببة والشرفات ذات الأوراق النباتية.

لكن القصر يحوي عناصر كلاسيكية، خصوصا في القاعات الداخلية كقاعة الطعام وقاعة الاستقبال الرئيسية التي ظهرت بها الطرز، الأيونية والزخارف الكلاسيكية المتنوعة كقرون الرخاء والسهم وأكاليل الغار الى جانب الرسوم الخاصة بـ«آلهة ربات الفنون التسع» ابناء الإله زيوس وكذلك كيوبيد، فضلا عن رسوم لميدوذا وتمثال لفينوس.

