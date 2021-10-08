عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: هاجم عضو الكنيست ياريف ليفين رئيس الكنيست السابق وأحد الشخصيات البارزة في حزب «ليكود» الاسرائيلي أعضاء الكنيست من القائمة العربية الموحدة «الحركة الإسلامية» (المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين) لتصويتهم ضد اقتراح قانون قدمه ليفين لالزام تعليم اللغة العربية في المدارس.

وفي مفارقة غريبة تحدث ليفين باللغة العربية من على منبر الكنيست قائلا «ليست هناك حركة إسلامية في العالم تصوت ضد اللغة العربية.. ضد لغة القرآن الكريم، الكرسي أهم من اللغة العربية، أنتم حركة إسلامية؟! الكرسي اهم من اللغة أنتم حركة إسلامية أم حركة كرسية».

وتابع «كل المسلمين في الدولة لازم يعرفوا، الحركة الإسلامية ضد اللغة العربية، عيب عليكم».

وتابع مخاطبا النائبة ابتسام مراعنة «النائبة مراعنة لماذا صوتت ضد اللغة العربية ضد التراث العربي» واضاف مخاطبا اعضاء الكنيست «انظروا كيف يخجلون انظروا».

من ناحيته، رد وليد طه على هجوم ياريف ليفين قائلا «كنتم 12 سنة في الحكم لماذا لم تصوتوا على هذا القانون». اما عضو الكنيست ابتسام مراعنة فقالت «لا احد يخجل.. من قال إننا نخجل».

