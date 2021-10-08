عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: كشف الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده تعتبر خامس أكثر البلدان هشاشة عالمياً من حيث نقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى محذراً من أن أزمة المناخ تشكل تهديداً وجودياً لمستقبلها.

وأكد صالح في تغريدة مطولة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أن «تصويت مجلس الوزراء على مشروع إنعاش بلاد الرافدين المُقدم من رئاسة الجمهورية سيكون إطاراً لتطوير الاستراتيجية البيئية ومواجهة خطر التغير المناخي في البلد». وأضاف أن «أزمة المناخ باتت تشكل تهديداً وجودياً لمستقبلنا من الضروري الانطلاق الآن ولا مجال للتقاعس»، مشيراً إلى أنه «من المرجح أن يتضاعف عدد السكان من 40 مليوناً إلى 80 مليوناً بحلول عام 2050». وحذر من أن «التصحر يؤثر في 39% من مساحة العراق و54% من الأراضي معرضة لخطر فقدانها زراعياً بسبب التملح وشح المياه في دجلة والفرات (شريان الحياة لبلدنا) والذي أدى لزحف اللسان الملحي نحو أعالي شط العرب».

واشار الرئيس صالح إلى أن «العراق في المرتبة الخامسة من أكثر البلدان هشاشة عالمياً من حيث نقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى، ومن المتوقع أن يصل العجز المائي إلى 10.8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2035 في وقت ينخفض فيه الدخل المالي من النفط مع تخلي العالم عن النفط، واعتماده أكثر على الطاقة النظيفة».

وقال إن «إدراك حجم الكارثة البيئية العابرة للحدود التي تحيط بنا جميعاً، والانطلاق نحو خطط بيئية إقليمية مترابطة ومتكاملة سيكونان خطوة كبيرة في مواجهة آثار التغير المناخي ويدفع كل المنطقة نحو التضامن المشترك اقتصادياً وبيئياً، والتخلي عن دوامة الأزمات والتوترات حيث الجميع خاسرون فيها».

