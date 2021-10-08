عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي امس انتهاء الفترة النيابية لمجلس النواب داعيا العراقيين إلى صنع «التغيير» في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل. وتحولت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي بهذا إلى تصريف أعمال بعد أن حل مجلس النواب نفسه.

ووصف الكاظمي عبر حسابه على «تويتر» الانتخابات بأنها «المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة». وخاطب رئيس الوزراء العراقيين قائلا «اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية. اصنعوا التغيير بإرادتكم».

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر، قد تواجه الانتخابات حملةُ مقاطعة واسعة من قبل الناخبين المشككين في استقلالية المرشحين إذ يسيطر الإحباط على الشارع العراقي وخاصة بين من شارك في الاحتجاجات عام 2019 التي قوبلت بحملة قمع واسعة أسفرت عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أعلن انضمامه إلى 11 وزير خارجية من دول العالم يعتزمون الاعتراف بنتائج الانتخابات العراقية التي ستجرى في 10 أكتوبر.

ورأى بلينكن أن هذه الانتخابات تمثل فرصة حقيقية للناخبين العراقيين في اختيار ممثلين لهم. كما أشار إلى حشد موارد كبيرة من الشركاء الدوليين لتعزيز نزاهة الانتخابات العراقية. يأتي هذا بينما أكد وزراء خارجية 12 دولة غربية أن هناك «فرصة» أمام العراقيين للقيام بعملية انتخابية حرة ونزيهة من أجل تقرير مصيرهم.وأصدر وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا بياناً رحبوا فيه باستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.واعتبر وزراء خارجية هذه الدول أن الانتخابات تشكل فرصة للناخبين كي يقرروا مستقبلهم بشكل ديموقراطي. وأشاروا إلى أن فريق المساعدة الانتخابية، التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» والمكلف بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هو الأكبر من نوعه في العالم. كما أكدوا دعم جهود الحكومة العراقية لضمان مشاركة النازحين بأمان في الانتخابات، داعين جميع الأطراف إلى احترام سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية.

الى ذلك رحب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني امس بالدعم الدولي للانتخابات التشريعية العراقية المبكرة معبرا عن الاستعداد لتقديم التسهيلات للمراقبين الدوليين خلال سير الانتخابات في الاقليم. ونقل بيان حكومي عن بارزاني قوله «أرحب بشدة بالدعم الذي يقدمه أصدقاؤنا وشركاؤنا الدوليون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية ولا سيما إرسالهم لمتابعين ومراقبين دوليين من خلال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» والاتحاد الأوروبي وغيرهما لتقديم المساعدة إلى العراق».

واضاف ان حكومة إقليم كردستان ستضمن الحرية التامة للفرق الدولية في التنقل كما تشجعها على إجراء مراقبة كافية في جميع أرجاء البلاد بما في ذلك المناطق المتنازع عليها خاصة أن هذا الدعم حاسم لنزاهة العملية الانتخابية برمتها.وتابع انه «من المهم أن يتمكن المرشحون من تنظيم حملاتهم الانتخابية بحرية ودون خوف أو ترهيب حتى تحقق الانتخابات نتيجة ديموقراطية حقيقية لجميع العراقيين وأصدقاء العراق في المجتمع الدولي».

