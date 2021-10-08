عربيات ودوليات

أكد المتحدث باسم ائتلاف «النصر» العراقي عقيل الرديني ان «تغيرات كبيرة على الساحة العراقية حدثت بعد انتفاضة 2019»، معتبرا في حديث لـ«النهار» ان «كل المخرجات تشير الى ان هذه الانتخابات باتت حاجة ملحة في بيئة نعتقدها أفضل بكثير من الانتخابات السابقة باستثناء السلاح المنفلت أو خارج اطار الدولة. لدينا قلق بهذا الصدد يجب على الحكومة السيطرة عليه بقوة اثناء فترة الانتخابات على اقل تقدير».

وأضاف «نعتقد أن تكون هناك مشاركة جيدة في هذه الانتخابات تصل إلى 50% بسبب دخول كتل سياسية جديدة على الساحة السياسية». ويعتقد المتحدث باسم ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي أن «مسار الديمقراطية في العراق يسير باتجاه التصحيح وان هناك وعيا نسبيا يختلف عن الدورات السابقة كل هذه المخرجات المشار اليها نعتقد ان البيئة الانتخابية اليوم صالحة».

بدوره، قال المحلل السياسي ياسين البكري إن «جدل الانتخابات بين المشاركة والمقاطعة، يفتح مسالك الوعي، بين جمهور الأحزاب الذي سيشارك حتماً والجمهور الذي ينادي بالمشاركة وتغيير الطبقة السياسية والجمهور المقاطع الذي سيرجح كفة جمهور الأحزاب إذا أستمر بالمقاطعة أو يساهم في تغيير جزئي لو شارك وأزاح وجوه الطبقة» وتابع «عدم المشاركة سيتيح العودة لنفس الوجوه ولا علاقة بين نسبة المشاركة وشرعية الانتخابات فهي تكتسب شرعيتها بأي نسبة كانت ومن يراهن على تدخل المجتمع الدولي إذا انخفضت نسبة المشاركة فهو واهم».

وفي السياق ذاته، قال الباحث السياسي والاقتصادي نبيل جبار العلي «من غير الممكن القول ان الانتخابات الحالية تجرب في بيئة مثالية او حتى معقولة فتكافؤ الفرص بين المرشحين والكتل السياسية غير موجود. الاحزاب الحاكمة والتقليدية تمتلك المال السياسي والتنفذ في الجهاز التنفيذي كما يمتلك بعضها السلاح القانوني المشرع غير المنضبط والمشرع لمصلحة تلك القوى، والذي جرت العادة على تسميته بـ«السلاح المنفلت» في الجهة الاخرى، تقف الاحزاب الناشئة المرشحين الجدد من غير ميزات وتبقى مراهنتهم على وعي الناخب ونقمته من الطبقة الحاكمة هي رأسمال رصيدهم الانتخابي».

وتابع في حديث لـ «النهار» قائلا «لكن الواقعية ممكن ان تفرض رأيا آخر، فبعد ما يقارب 18 سنة من عمر بناء الديموقراطية في العراق والتي عانى العراق خلالها من منعطفات وازمات كبيرة وفريدة ومع قرب مرور تجربة العراق الانتخابية الخامسة من الممكن القبول نوعا ما بالبيئة الانتخابية، الحالية مع عدم التفريط بالمطالبة بتحسين تلك البيئة وفرض العدالة والنزاهة الانتخابية خصوصا اذا تم الاخذ بنظر الاعتبار طبيعة المجتمع العراقي الذي عاشت اجياله في ظل الدكتاتوريات او الاستبداد والذي لم يألف للتجارب الانتخابية في تاريخه».

وأوضح «على الرغم من الجهود والاجراءات الاستثنائية التي نراها قبيل اجراء الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحكومة العراقية في الحد من استثمار النفوذ والمال السياسي وتأثيرات السلاح في نتائج الانتخابات والتي لم نشهد لها نظيرا في الانتخابات السابقة فإننا إلى اليوم نعتقد بوجود هذا التأثير واستمراره لا يزال قائما».

