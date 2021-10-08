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بيروت - الوكالات: أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في حديث لقناة «سكاي نيوز عربية» في إطار تصريحات عن قضية انفجار مرفأ بيروت انه وقع على مشروع قانون يقضي «برفع الحصانات عن الجميع للمثول أمام القضاء»، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين الذين لهم علاقة بالكارثة. وأسفر الانفجار عن سقوط أكثر من مئتي قتيل ودمر أجزاء من العاصمة اللبنانية. وأضاف ميقاتي أن «الدستور يقول إن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم أمام محكمة خاصة».

ولم يحرز التحقيق المتعلق بالانفجار تقدما كبيرا وسط حملة تشويه استهدفت قاضي التحقيق طارق البيطار ومقاومة من فصائل لبنانية قوية.

وأكد ميقاتي أن الحكومة ستقدم المساعدة لأهالي ضحايا الانفجار، مضيفا أن هناك مخططا لإعادة بناء المرفأ الذي يمثل شريانا حيويا لاقتصاد البلاد.

ويشعر كثير من اللبنانيين، وعلى رأسهم عائلات الضحايا، بالغضب إزاء عدم تقديم أي من المسؤولين للعدالة بعد انقضاء عام على الكارثة.

وقوبلت جهود القاضي البيطار لمساءلة مسؤولين سابقين وحاليين، بينهم رئيس الوزراء إبان الحادث ووزراء ومسؤولون سابقون بتهم الإهمال، بالرفض مرارا.

على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده ستقدم أي مساعدة للبنان لكسر ما وصفه بـ«الحصار المفروض عليه» في حال طلب منها ذلك، في حين أكد الرئيس اللبناني ميشال عون «دعم لبنان للجهود التي تبذل لتعزيز التقارب بين دول المنطقة». وأعرب عبد اللهيان بعد وصوله إلى بيروت في زيارة رسمية تستمر ليومين عن ثقة طهران بأن يتمكن لبنان من تخطي كل الصعوبات التي يعاني منها. ويبحث عبد اللهيان في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المنطقة السياسية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الرئيس عون استقبل في قصر بعبدا ببيروت امس وزير الخارجية الإيراني وأن عون أكد خلال اللقاء دعم لبنان للجهود المبذولة للتقارب بين دول المنطقة، في حين أكد عبد اللهيان «وقوف إيران دائما إلى جانب لبنان وشعبه».

