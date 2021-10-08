عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: طالب الجمهوريون في مجلس الشيوخ بتشكيل لجنة مختارة من الحزبين للتحقيق في انسحاب القوات الأميركية الكارثي من أفغانستان.

وقدم السيناتور الجمهوري جوش هاولي والسيناتور ريك سكوت تشريعاً لإنشاء لجنة مختارة مشتركة بشأن أفغانستان تتألف من 12 عضواً من كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والتي يقول المشرعون إنها ستكون على غرار تحقيق الكونغرس في قضية «إيران كونترا».

وقال السيناتور هاولي «الشعب الأميركي يستحق الإجابات ويبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن مصممة على منعنا من الحصول عليها.. نحن بحاجة إلى تحقيق لجنة مختارة وجلسات استماع عامة للوصول إلى حقيقة هذه الكارثة ومحاسبة المسؤولين».

ويأتي اقتراح اللجنة المختارة بعد سلسلة من الاستجوابات في الكونغرس، حضرها وزير الخارجية أنتوني بلينكن وكبار مسؤولي «البنتاغون» وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي لشرح نهاية اللعبة الأفغانية الفوضوية والسقوط السريع لحكومة كابول المدعومة من الولايات المتحدة في أيدي طالبان.ودعا هاولي على وجه التحديد الوزير أوستن والجنرال ميلي للتنحي أثناء شهادتهما أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

