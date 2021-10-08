دوليه

يسعى المنتخب الألماني إلى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي نظيره الروماني اليوم ضمن إياب الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022»، كما يلعب اليوم المنتخب الهولندي مع نظيره لاتفيا.

وأجرى المنتخب الألماني حصة تدريبية استعدادا لمباراة اليوم، واقيم المران تحت إشراف المدرب هانز فليك الساعي لمواصلة مساره الجيد مع المنتخب الألماني حين يستقبل رومانيا اليوم على أرضه. وأظهر الألمان صحوة واضحة وحققوا الفوز في آخر ثلاث مواجهاتٍ تحت قيادة فليك الذي تسلم زمام الأمور خلفاً لمواطنه يواكيم لوف.

من جانبه، قال أوليفر بيرهوف مدير منتخب ألمانيا، أول من أمس إن «المانشافت» يسعى لمواصلة انتصاراته تحت قيادة فليك، عند مواجهة رومانيا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم، ليثبت أنه في طريقه للعودة إلى الصفوة في العالم. وتحلق ألمانيا، التي خرجت من الدور الأول لكأس العالم 2018 ومن دور 16 ببطولة أوروبا هذا العام، في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 15 نقطة من ست مباريات مقابل 11 لأرمينيا في المركز الثاني وعشر نقاط لرومانيا الثالثة في الترتيب.

وفازت ألمانيا، التي تضم تشكيلتها الكثير من اللاعبين الشبان، بكل مبارياتها الثلاث منذ تولى فليك القيادة خلفا للوف الذي قضى 15 عاما مع بطلة العالم أربع مرات.

وسجلت ألمانيا 12 هدفا ولم تستقبل أي هدف في المباريات الثلاث ويريد بيرهوف حسم التأهل للنهائيات في أسرع وقت ممكن. وأبلغ مؤتمرا صحافيا «نريد العودة لصفوة منتخبات العالم ولذلك كل نتيجة ستكون مهمة ونريد التحلي بالثبات».

وأضاف «نود إظهار الشراسة نفسها وضمان التأهل في أقرب وقت ممكن وربما خلال المباراتين المقبلتين وهذا أهم شيء بالنسبة لي وأن نواصل المسيرة الايجابية التي بدأت في سبتمبر».

وتلتقي ألمانيا مع رومانيا في هامبورج اليوم قبل السفر لمواجهة مقدونيا الشمالية، صاحبة المركز الرابع بتسع نقاط، يوم الاثنين.

