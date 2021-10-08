دوليه

أعلن المدير العام لبرشلونة الإسباني فيران ريفيرتر أول من أمس أن النادي الكاتالوني كان في «وضعية إفلاس حسابياً» مع ديون بلغت 1.35 مليار يورو، إضافة إلى مشاكل في السيولة النقدية وكشوفات رواتب ضخمة. وقال ريفيرتر خلال مؤتمر صحافي في ملعب «كامب نو» مخصص للحديث عن خلاصات التدقيق حيال الوضع المالي لبرشلونة الذي طالبت به الإدارة الجديدة برئاسة جوان لابورتا وأجرته شركة «ديلويت»: إنه «لو كان النادي شركة رياضية محدودة، لكان ذلك سبباً في حلّها». وأوضح ريفيرتر أنه «في مارس 2021، كنا في وضعية إفلاس حسابياً، لكن بصفتنا، كجمعية رياضية، تمكّنا من إعادة تمويل الدين»، لافتاً إلى أن النادي واجه «صعوبات في دفع الرواتب» بسبب «المداخيل شبه المعدومة».

ولمواجهة ذلك على المدى القصير، اقترض النادي أكثر من 80 مليون يورو «لتغطية الالتزامات النقدية في غضون 90 يوماً»، فضلاً عن إعادة تمويل ديون بقيمة 595 مليون يورو. ووفق ريفيرتر، فإن هذا التدقيق للوضع المالي للنادي من موسم 2018-2019 حتى 31 مارس الماضي، خلص إلى أن هناك «إدارة سيئة»، وأن المسؤولين «اشتروا لاعبين بانفصال عن الواقع». وقبل انتخاب لابورتا في مارس، كان جوسيب ماريا بارتوميو رئيساً لبرشلونة منذ يناير 2014، قبل أن يستقيل تحت الضغط في أكتوبر 2020. وقال ريفيرتر أول من امس: «عندما استقدموا لاعبين، لم يفكر أحد في ما إذا كان بإمكاننا الدفع لهم. في الليلة نفسها التي تعاقدنا فيها مع (الفرنسي أنطوان) غريزمان، أدركوا أنه لا توجد أموال للتوقيع معه، وكان عليهم طلب أموال من صندوق آخر».

