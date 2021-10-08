دوليه

يرى فابيو كابيلو، المدير الفني السابق لريال مدريد أن نادي العاصمة يعاني من أزمة دفاعية، بعد رحيل الثنائي رافائيل فاران وسيرجيو راموس.

ورحل فاران إلى صفوف مان يونايتد في صفقة بيع، في وقت رحل راموس إلى باريس سان جرمان الفرنسي مجانا، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الميرنغي.

وقال كابيلو، خلال تصريحاته لصحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية: «إعادة إعمار ريال مدريد ستحتاج وقتا، وريال مدريد بحاجة لثنائي في قلب الدفاع». وأضاف: «لقد تابعت مباراتهم ضد مايوركا، وهم في الهجوم جيدون حتى من دون مبابي، لأنهم يملكون مواهب مثيرة للاهتمام».

وعن وضع الغريم التقليدي (برشلونة)، علَّق: «لا يمكنهم التحرك، فالنادي يعاني من مشاكل مادية، لكن مع امتلاء الملاعب مجددا بالجماهير، ستزيد الإيرادات وتدريجيا ستعود الأمور لطبيعتها».

