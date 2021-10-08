دوليه

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه لم يرتكب خطأ في الرحيل عن برشلونة الإسباني والانتقال لصفوف العملاق الفرنسي باريس سان جرمان. وانضم ميسي لصفوف سان جرمان بعدما لم يتمكن برشلونة من تجديد التعاقد مع الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي. وفاز ميسي بـ35 بطولة في كامب نو، وسجل 672 هدفا في للفريق في كل المسابقات. وبعد أن بدأ يعتاد على الأجواء في العاصمة الفرنسية مع سان جرمان، قال ميسي إنه سعيد بقراره. وقال ميسي لـ «فرانس فوتبول» في مقتطفات من مقابلته، التي ستنشر غدا : «لم أرتكب أي خطأ بالانتقال إلى سان جرمان». ومنذ انتقاله إلى سان جرمان، سجل ميسي هدفا وحيدا، في المباراة التي فاز فيها الفريق على مانشستر سيتي 2- صفر في دوري أبطال أوروبا. ومازال ميسي (34 عاما) يبحث عن تسجيل أول أهدافه في الدوري الفرنسي، الذي شهد سقوط سان جرمان في فخ الخسارة الصادمة صفر-2 أمام رين الأسبوع الماضي. هذه الخسارة أوقفت سلسلة انتصارات سان جرمان، بعدما حقق ثمانية انتصارات متتالية، ولكن فريق ميسي مازال يتصدر جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بعد مرور تسع جولات.