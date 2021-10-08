دوليه

قال تامي أبراهام إنه اتخذ قرار ترك تشلسي والانضمام إلى روما بعد محادثة مع جوزيه مورينيو، مدرب الذئاب، وإن العمل مع البرتغالي طور بالفعل من وعيه الخططي. وترك أبراهام خريج أكاديمية تشلسي، قلعة البلوز في أغسطس الماضي للانضمام إلى روما بعقد لخمس سنوات مقابل 40 مليون يورو (46.20 مليون دولار) وسجل 4 أهداف في 10 مباريات بجميع المسابقات. وقال المهاجم (24 عاما)، إنه كان يميل إلى البقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز، لكنه أبدل رأيه بعد أن سمع خطط مورينيو للفريق. وأبلغ أبراهام صحيفة «تايمز» في مقابلة «كان لجوزيه هدف. كان بإمكاني أن أرى أين يريد من روما أن يذهب وأردت أن أكون جزءا من هذه العملية. إنه رجل جيد وقد ساعدني كثيرا حتى الآن». وأضاف «لقد تعلمت الكثير من الناحية الخططية بقدر ما تعلمت طيلة حياتي كلها». وبفضل تألق أبراهام مع روما، تلقى المهاجم دعوة للانضمام إلى تشكيلة إنكلترا من أجل مباراتي أندورا والمجر في تصفيات كأس العالم.