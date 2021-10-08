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يحتفظ الأزرق الأولمبي ببصيص أمل عندما يواجه نظيره العماني اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا، والتي تشهد اليوم أيضا لقاء آخر يجمع اليمن مع الأردن. ويتذيل الأزرق جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحد وذلك بعد خسارته أمام الأردن أول من أمس 1-2 على ستاد الأمير سعود بن جلوي في الخبر، وكان المنتخب تعادل في الجولة الأولى 1-1 مع المنتخب اليمني الذي انتزع صدارة المجموعة بفوزه المستحق على عمان بهدف دون رد سجله ناصر محمدوه، بعد أن رفع رصيده الى 4 نقاط، مقابل 3 لعمان ومثلها للأدرن، ونقطة للكويت.

والتقى المنتخب الأولمبي مع نظيره العماني في مباراة ودية بمسقط قبل انطلاق البطولة انتهت بفوز عمان بنتيجة 4-2.

وتبدو مهمة الأزرق صعبة جدا لأنه أمله في بلوغ الدور نصف يكون من خلال احتلاله المركز الثاني في المجموعة في حال فوزه على عمان مع فوز اليمن على الأردن. وحتى في حال احتلال المنتخب المركز الثاني، فانه سينتظر نتائج المجموعتين الأخريين لمعرفة أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.

ومثلما حدث في مباراة اليمن تقدم الأزرق أولا لكنه لم يحافظ على تقدمه، وظهر ضعيفا في الشوط الثاني مع تراجع واضح للياقة البدنية، مما سمح للمنتخب الأردني بالعودة وتسجيل هدف التعادل ثم الفوز.

وكان الأزرق الأولمبي السباق في التسجيل عند الدقيقة 8 بعد أن تلقى عيد الرشيدي تمريرة جميلة من حسين أشكناني انفرد على أثرها بالحارس الأردني وسدد الكرة في الشباك. ورغم أن الأزرق أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف الا أن المنتخب الأردني نجح في الدقيقة 57 في معادلة النتيجة عبر محمد أبو طه الذي نفذ ركلة حرة بعيدة مرت من أمام الجميع وأكملت طريقها الى الشباك دون ان يعترضها أحد ولا حتى الحارس خالد العجاجي.

وسيطر المنتخب الأردني على المباراة وكان الطرف الأخطر، لكن ذلك لم يمنع من حصول مهاجمي الأزرق على أكثر من فرصة خطرة أبرزها كرة الرشيدي التي هيأها له الفنيني وسددها بيمناه بعيدة عن المرمى، وكرة البديل يوسف الرشيدي التي مرت بجوار القائم الأيمن لحارس الأردن. وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة سجل المتألق محمد أبو زريق هدف الفوز بعد أن تابع كرة مرتدة من الدفاع وسددها في شباك العجاجي.

وفي المجموعة الثانية، حقق المنتخب العراقي فوزه الثاني على التوالي على حساب الامارات بنتيجة هدفين دون رد سجلهما صادق رحيم (41) ومنضر هادي (90+1)، فيما حقق المنتخب الفلسطيني فوزا غاليا على نظيره اللبناني بنتيجة 4-2. وسجل أهداف فلسطين محمد ديرية (7 و12 و71)، وخالد نبريص (47)، فيما سجل هدفي لبنان محمد ناصر (28)، خليل بدر (63). ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة برصيد 6 نقاط، والمنتخب الفلسطيني ثانيا بـ 3 نقاط والاماراتي ثالثا بـ 3 نقاطن وأخيرا لبنان بلا رصيد. ويلعب اليوم في المجموعة ذاتها، العراق مع لبنان، والامارات مع فلسطين.

وفي المجموعة الثالثة، نجح المنتخب السعودي بافتتاح مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره السوري بثنائية نظيفة سجلها عبدالله الحمدان وعبدالله رديف من ركلتي جزاء في الدقيقتين 11 و92. ويحتاج المنتخب السعودي للتعادل مع البحرين فقط من أجل انتزاع صدارة المجموعة، علما بأن المنتخب البحريني لم يفقد الأمل رغم خسارته 1-4 في الجولة الأولى أمام سورية، لأنه فوزه بفارق 4 أهداف سيمنحه الصدارة.

