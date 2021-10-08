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يلتقي الكويت اليوم مع نادي النصر الاماراتي في مباراة ودية خلال معسكره التدريبي المقام في دبي حالياً استعداداً لمواجهة المحرق يوم 20 أكتوبر الجاري في نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي. ووصل وفد الأبيض الى معسكره أول من أمس برئاسة نائب رئيس جهاز الكرة في النادي عادل عقلة، على أن يستمر المعسكر حتى 17 أكتوبر موعد المغادرة الى المنامة. ومن المقرر أن يلعب الكويت مباراة ودية أخرى أمام الجزيرة يوم الأربعاء المقبل، ويكتفي الجهاز الفني بهاتين المباراتين من أجل الاستعداد لنصف نهائي البطولة الآسيوية التي يحمل الأبيض الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها بـ 3 ألقاب بالتساوي مع «القوة الجوية» العراقي. ويغيب عن معسكر الفريق الثلاثي: عبدالرحمن كميل، عبدالعزيز ناجي، ويوسف الرشيدي، المنضمون لقائمة المنتخب الأولمبي الذي يخوض منافسات بطولة غرب آسيا، ويستعد لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة، بالاضافة الى فواز الصعب المستبعد من قائمة الأولمبي بسبب الاصابة، ومن المتوقع أن يعود للقائمة بعد البطولة. كما يفتقد الأبيض محترفيه الثلاثة: الأسترالي ريان ماكغوان والمغربي المهدي برحمة والكونغولي ديوميرسي مبوكاني لارتباطهم مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الحالية، على أن ينضموا الى المعسكر فور الانتهاء منها. وشهدت التدريبات مشاركة الوافد الجديد الغيني سيدوبا سوماه الذي تعاقد معه الكويت خلفًا للأوزبكي سارجور راشيدوف بعد ظهور الأخير بمستوى متواضع في الفترة التي شارك خلالها مع «الأبيض».

