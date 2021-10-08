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حقق الكويت انتصارا مستحقا على الفحيحيل 39-32 في اللقاء الذي جمعهما اول من أمس ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد والتي شهدت ايضا فوز كاظمة على برقان 28-24. ورفع الكويت وكاظمة رصيديهما الى 4 نقاط في صدارة الترتيب، فيما بقي رصيد الفحيحيل وبرقان خاليا من النقاط بعد أن تلقيا هزيمتهم الثانية في البطولة.

وقدم الأبيض عرضا لافتا على الرغم من غياب محترفيه القطري فرانكيس مارزو والكوبي انجل هرنانديز لمشاركتهما على سبيل الاعارة مع نادي الوحدة السعودي في بطولة «سوبر غلوب». ولم يكن الفحيحيل خصما سهلا للأبيض بعد أن قدم عناصره أداء متميز طوال اللقاء قبل أن يخسروا بفارق 7 أهداف. وفي المباراة الأخرى تألق حارس كاظمة تركي الخالدي وقاد فريقه الى فوز مهم وضعه في صدارة الترتيب مع الكويت. واختير الخالدي أفضل لاعب في المباراة.

