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تأهلت فرق برشلونة الاسباني وبينيروس البرازيلي وألبورغ الدنماركي وماغديبورغ الألماني الى الدور نصف النهائي لبطولة العالم لأندية كرة اليد «سوبر غلوب 2021» المقامة على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. وتغلب برشلونة على الزمالك المصري بنتيجة 36-32، رغم أن لزمالك قدم مباراة كبيرة استهلها بتقدمه بنتيجة 5-0 قبل ان يقلب برشلونة النتيجة منهيا الشوط الأول بالتقدم 18-17. وفي الشوط الثاني ظلت النتيجة متقاربة حتى حسم لاعبو برشلونة المباراة بتوسيع الفارق الى اربعة أهداف مع نهاية اللقاء. وسيواجه برشلونة في نصف النهائي فريق بينيروس البرازيلي الذي تأهل بعد تغلبه على نادي النور السعودي بنتيجة 43- 33، فيما سيجمع اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي للبطولة فريقي ألبورغ الدنماركي وماغديبورغ الألماني. وجاء تأهل الفريق الدنماركي بعد تغلبه على نادي الوحدة السعودي بنتيجة 38- 27 فيما تأهل نادي ماغديبورغ بفوزه على فريق الدحيل القطري بنتيجة 35- 23.

