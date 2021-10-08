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يسعى الكويت اليوم الى بلوغ المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية الثالثة والثلاثين لكرة السلة عندما يلتقي الزهراء التونسي في 05:00 مساء ضمن الدور نصف النهائي، كما يلعب في نصف النهائي الآخر الاتحاد السكندري المصري مع مواطنه الأهلي في 07:00 مساء. وتقام المباراة النهائي في 07:00 مساء غدا السبت على صالة برج العرب. وكان الأبيض واصل عروضه القوية وحقق انتصاره الخامس على التوالي بفوزه على وداد بوفاريك الجزائري 98-77 في الدور ربع النهائي أول من أمس والذي شهد أيضا فوز الاتحاد السكندري على الوكرة القطري 76-67 والأهلي على بيروت اللبناني 84-82 والزهراء التونسي على اتحاد الفتح المغربي 82-80.

وتبدو الفرصة سانحة أمام الأبيض لمواصلة تألقه والتأهل الى النهائي قياسا على المستويات التي يقدمها الفريق لغاية الآن اذ يعتبر من ابرز المرشحين لتحقيق لقب البطولة. ويمني مدرب الأبيض الألماني بيتر شومرز النفس باستمرار فريقه على طريق الانتصارات من خلال خوض لقاء اليوم بتركيز عالي ودون ضغوطات لتحقيق هدف الوصول الى المباراة النهائية.

ويعتمد المدرب الألماني على مجموعة مميزة من اللاعبين يبرز منهم قائد الفريق حسين الخباز، عبدالله الشمري، الكسندر الغيص، حمد ومحمد عدنان، تركي حمود وفهد الظفيري الى جانب المحترفان البوسني علم الدين كيكانوفيتش والأميركي جيمس فيلداين.

من جانبه وصف المدير التنفيذي للاتحاد العربي لكرة السلة شريف ذكي استضافة نادي الاتحاد السكندري للبطولة بأنه «فوق الرائع». وأضاف: «جميع الفرق والبعثات الموجودة أبدت ارتياح كبير بالتواجد في مصر، شاهدنا تنظيم على أعلى مستوى، شمل فنادق الاقامة، والصالات، والملاعب الاحتياطية، والانتقالات وغيره، والجميع لمس اهتمام غير عادي بالضيوف وراحتهم».

وأكمل: «البطولة تشهد تواجد 18 فريقا، واحتواء تلك الأعداد الكبيرة شيء صعب جدا، أعتقد أن اسناد تنظيم تلك البطولة للاتحاد السكندري يعد نجاحا تنظيميا من قبل الاتحاد العربي لكرة السلة»

