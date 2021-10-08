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تعاقدت ادارة لعبة الملاكمة بنادي الصليبخات برئاسة ناصر منسي مع المدرب المصري دكتور احمد سعيد لتولي القيادة الفنية للعبة بكافة درجاتها ناشئين والشباب والدرجة الاولي. وجاء التعاقد مع سعيد لما يمتلكه من سيرة ذاتية وخبرات كبيرة سواء خلال مسيرته كلاعب او في مشواره التدريبي حيث حصل علي بطولة افريقيا وبطولة العرب كلاعب مع اتحاد الشرطة، كما اشرف المدرب علي المشروع القومي المصري للبطل الاولمبي بوزاره الشباب والرياضه وقدم لاعبين دوليين حصلو علي العديد من الميداليات الاولمبية وفي بطولات العالم. بدوره اشاد المدرب سعيد بحفاوة الاستقبال من جانب ادارة النادي برئاسة سعد عناد والقائمين علي اللعبة واكد سعيد ان يطمح ان يقدم موسما استثنائيا مع ابناء الصليبخات في كافة المراحل السنية مما يعود بالفائدة علي المنتخبات الوطنية.

