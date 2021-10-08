إضاءات

بعد تجديده وإعادة الرونق لحدائقه صار قصر البارون أمبان- مؤسس ضاحية مصر الجديدة- مزارا سياحيا، بل لوكيشن للتصوير، يتسابق العرسان للتصوير في حدائقه، في حين تختاره الفنانات لالتقاط مجموعات الصور (السيشن)، ومنهم عبير صبري التي اختارت مساء أحد الأيام الماضية لتصوير أحدث مجموعة صور لها بفستان أسود تناغم فيه لون الفستان مع الإضاءة الخفيفة المنبعثة من حدائق قصر البارون ونشرت مجموعتها الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وأشارت إلى أنها تنتظر طرح فيلم ليلة العيد، التي تشارك في بطولته مع يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، هنادي مهنا، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبدالرسول، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.

