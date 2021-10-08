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تنتظر الفنانة ستيفاني عطاالله عرض مسلسلها القائمة السوداء الذي تتشارك به مع الفنان عبدالله بوشهري، والذي يعد أول مسلسل خليجي لها ويشاركهما كل من طـــلال مــارديني وسعود بوشهري وإبراهيم البيراوي، بينما التأليف والإخراج لحســـين دشـتـــي، وينتمي المسلسل إلى صنف التشويق والأكشن.

وسبق أن صرحت ستيفاني لذلك العمل الى جهات اعلامية عن شخصيتها في العمل، حيث قالت: أجسِّد في العمل شخصية نور. والذي جذبني لتلك الشخصية أنني ألعب كاركترات عدة في العمل مع الفنان عبدالله بوشهري، وتحدث مواقف مختلفة تتطلب ظهوري بوجوه مختلفة وقصة العمل فيها أكشن وتشويق، وأول مرة أقدم أكشن.

