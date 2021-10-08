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يواصل المخرج البحريني جمعان الرويعي تصوير مشاهد المسلسل الكوميدي لعبة السعادة في مملكة البحرين وهو من إنتاج شركة أبيز برودكشنز ومن تأليف وليد كمال وسيناريو وحوار محمد جمال ومن بطولة خالد البريكي وعبدالمحسن القفاص وأحمد العونان وميس كمر وريم ارحمه وأميرة محمد وأمل محمد ونورا محمد، ومحمد صفر وآخرين.

المسلسل اجتماعي كوميدي تدور احداثه بين عائلتين مسعود الذي يجسد شخصيته الفنان خالد البريكي ومسعد الذي يجسد شخصيته الفنان عبدالمحسن القفاص، حيث بعد أن يعثرا على خريطة سحرية بأن هناك كنزاً كبيراً ينتظرهما، ولكن هناك شروطا للحصول عليه، وعندما بحثت العائلتان عن كيفية الحصول على ذلك الكنز وجدتا ان هناك نبوءة تقول إنه سيولد للعائلة ابنان في نفس اليوم والساعة والدقيقة، وواحد منهما فقط من سيصل إلى سر السعادة ويكشف ملامح الخريطة ويحظى بالكنز الكبير.

أفراد العائلتين يعيشون تحت سقف واحد، وبمجرد أن تتحقق النبوءة ويرزقون بابن وابنة، سعيد الذي يجسده الفنان محمد صفر، وسعيدة التي تجسدها الفنانة نورا محمد لتنقسم العائلة الى نصفين، كل واحد فيهما يفكر في مصحلته بكيفية مساعدة ابنه ان يحظى بسر السعادة حتى يفوز بذلك الكنز الكبير المحسوس والملموس.

وفي ضوء صراع العائلتين يظهر ابو سرور التي يجسد شخصيته الفنان احمد العونان غير المتعلم ويحب المال، ومصلحته وزوجته ام سرور التي تجسدها الفنانة ميس كمر التي تمتلك بسطة ولم يسلم احد من لسانها الطويل، هذان يحاولان التقرب للعائلتين للاستفادة منهما واستغلالهما.

المسلسل قصته هادفة بأن السعادة يمكن الحصول عليها بتعاملنا مع الآخرين بحب واخلاص، والمال لا يجلب السعادة ما لم تكن النفوس صافية والقلوب خالية من الحقد والحسد. شركة ابيز برودكشنز المنتجة للعمل وفَّرت له جميع عناصر النجاح حتى يظهر بالشكل المطلوب وهو بمنزلة عودة للمسلسلات الاجتماعية الكوميدية التي تعتمد على كوميديا الموقف.

