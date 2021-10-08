النهار Weekend

احتفلت قطر في مايو 2017 بإعادة افتتاح الستاد الأغلى على قلوب أهلها، وذلك خلال حفل تدشين مذهل سبق استضافة نهائي كأس الأمير، واستضاف الستاد عدداً من البطولات استعداداً لاستقبال كأس العالم 2022 شملت بطولة كأس الخليج العربي، وكأس العالم للأندية، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019.

أنشئ ستاد خليفة الدولي عام 1976 في منطقة الريان، ومنذ ذلك التاريخ وهو يعد القلب النابض للأحداث الرياضية التي تشهدها قطر، ومازال لديه الكثير والجديد في المستقبل. استضاف هذا الستاد الذي تبلغ سعته 40,000 مقعد الكثير من الأحداث البارزة خلال تاريخه الطويل، مثل دورة الألعاب الآسيوية، وكأس الخليج العربي، وبطولة كأس آسيا لكرة القدم، وغيرها من الأحداث. استحق الستاد أن يكون على مر الأعوام الوجهة الرياضية الذي تعرف بها منطقة الشرق الأوسط، ورمزاً للتفوق في هذا المجال بكل أشكاله. أهل قطر والمنطقة يعتبرون ستاد خليفة الدولي صديقاً قديماً، ووجهاً مألوفاً تجتمع فيه جميع ملامح المجتمع.

بالنظر إلى مواقع ستادات بطولة عام 2022، يأخذ ستاد خليفة الدولي موقعاً مركزياً وسطهم، لذا سيلعب الستاد دوراً محورياً في نجاح البطولة، التي ستستفيد من الطبيعة الجغرافية المتميزة، وأنظمة النقل المتطورة لتكون أفضل بطولة كروية عالمية من حيث الربط بين منشآتها على الإطلاق.

ويعتبر ستاد خليفة الدولي لاعباً مخضرماً في منطقته، فقد بدأ مع نشأة المكان، واستمر بحصد الإنجازات حتى شهدت الأعوام الماضية نمواً رائعاً حوله بإنشاء أسباير زون وتطورها لتكون مركزاً عالمياً للتفوق الرياضي. يتم في هذا المجمع الرياضي تنمية الأجيال القادمة من المواهب القطرية من خلال أكاديمية أسباير، وعلى مقربة من مستشفى سبيتار الذي يعد أحد المستشفيات العالمية الرائدة في تخصصات العظام والطب الرياضي، وأكبر منشأة مغلقة متعددة الرياضات في العالم على الإطلاق.

ويصنع ستاد خليفة الدولي والمرافق والمنشآت المجاورة له نسيجاً يحمل سمات الطموح اللامحدود والرغبة بتحقيق التنمية العالمية من خلال الابتكار الرياضي، وقد بدأت الأفكار والتقنيات التي تكونت في أسباير زون في تغيير وجه الرياضة وحياة الناس إلى الأفضل.

يظهر الستاد الآن بحلة عصرية جداً بعد الانتهاء من التغييرات التي خضع لها، ويعلو سقفه قوسان يمثلان الاستمرارية، ويرمزان إلى احتضان المشجعين من كل أنحاء العالم. المدرجات داخل الستاد محمية من العوامل الجوية المختلفة بواسطة مظلة تلف جوانب الستاد، بالإضافة إلى تقنيات التبريد المتطورة التي تتحكم بدرجات الحرارة بشكل أكبر.

ويتصل الستاد من خلال ممر مشاة قصير بمتحف قطر الدولي، ليظهر مدى تعلق هذا المكان بماضيه واعتزازه به خلال رحلته نحو بناء مستقبل مشرق.

ويتمتع الستاد الدولي والمنطقة المحيطة به فعلياً بمكانة كبيرة في المجتمع، حيث يستضيف منذ أعوام طويلة العديد من الرياضيين للمشاركة في الأحداث المختلفة، ويمنح العائلات الفرصة للاستمتاع بالحدائق الخضراء الجميلة، لذا فإن خطط الإرث الخاصة بهذا الستاد والمنطقة المحيطة به تهدف لإضافة فوائد لتنضم إلى الإرث الموجود والذي يستفيد منه الناس بالفعل.

شكل عصري وتاريخ عريق

يعتبر القوسان المزدوجان اللذان يعانقان السماء من أهم مميزات الستاد الجاذبة لعشاق كرة القدم وأكثرها شهرة. لا يمكن أن يتخيل أحد ستاد خليفة الدولي من دون هذين الأيقونتين، لكن المظلة الواسعة الجديدة التي تمتد تحتهما تعطي شكلاً جديداً لسقف الستاد. تغطي هذه المظلة جوانب الستاد لتعمل بالتكامل مع نظام التبريد في الستاد للحفاظ على درجة حرارة مريحة للمشجعين. التحديثات التي أضيفت إلى الستاد تجعله المكان ذي الأجواء الرائعة التي ما تزال قلوب المشجعين من جميع أرجاء الشرق الأوسط وآسيا متعلقةً بها، لكن هذه المرة بمساحة أرحب وتقنيات تضمن للجميع الاستمتاع بالراحة التامة. من أهم الإضافات الجديدة على الستاد المقاعد العلوية البالغ عددها 12 ألف مقعد، كما يتميز الستاد بواجهة خارجية جديدة تزيده جمالًا، بينما ستعطي إضاءة الستاد الجديدة بتقنية LED والإنارة الرقمية بعداً آخر لتجربة الجماهير.

طريق أخضر للعبة الأجمل

سيسهم المشجعون من خلال طريقة تنقلهم للوصول للستاد في تحقيق أهداف اللجنة العليا للمشاريع والإرث الرئيسة، والمتمثلة بجعل كأس العالم 2022 الأكثر صداقة للبيئة على الإطلاق، فهم سوف يساعدون على تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن البطولة، سواء استقلوا الحافلة أو المترو عبر محطة المدينة الرياضية للوصول إلى الستاد. إذا اختار المشجعون مغادرة الستاد بعد المباراة للاستمتاع في أجواء البطولة في مكان آخر، كحضور مباراة أخرى في أحد الستادات، أو مناطق المشجعين، فإنهم لن يحتاجوا لقيادة المركبات أو ركوب الطائرات للتنقل بين المدن المستضيفة، مما يقلل من الانبعاثات المضرة بالبيئة، فبخلاف النسخ السابقة من البطولة، لن تتجاوز مدة الرحلة بين منشأة وأخرى من منشآت كأس العالم ساعة واحدة. يقع ستاد خليفة الدولي جغرافياً في قلب البطولة ويتوسط موقعه باقي الستادات، ما يجعله حيوياً لمواصلة التنقل خلال البطولة.

صناعة الإرث

يعتبر الستاد جزءاً لا يتجزأ من مشروع أسباير زون التي كانت حجر الزاوية لدورة الألعاب الآسيوية 2006. صُممت المنطقة المحيطة بالستاد بحيث تحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 المتعلقة بالمشاركة بالأنشطة الرياضية، واتباع أساليب حياة صحية. تضم أسباير زون عدداً من المرافق الرياضية عالمية المستوى مثل مستشفى سبيتار للطب الرياضي (أحد مراكز التفوق الطبي المعتمدة من الفيفا)، وقبة أسباير (أكبر قاعة مغلقة متعددة الرياضات في العالم)، ومجمع حمد للرياضات المائية، وحديقة أسباير، ومراكز الرياضات النسائية المتخصصة، وسيتيح نظام مترو الدوحة الوصول إلى جميع هذه المرافق، مما سيسهل على أبناء المجتمع الاستمتاع بها.

مركز التفوق الرياضي

أضيفت العديد من المباني والمرافق الجديدة على مر الأعوام في المنطقة المحيطة بستاد خليفة الدولي، والتي تحولت اليوم إلى أسباير زون التي تعتبر مركزاً للتفوق الرياضي. يعد فندق الشعلة الدوحة – ناطحة السحاب التي بُنيت استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية 2006 أحد أكثر الإضافات لفتاً للأنظار، حيث يمنح إطلالة بانورامية على الستاد ومدينة الدوحة. إلى جوار هذا البرج الرائع، يوجد مجمع حمد للرياضات المائية الذي استوحيت واجهته الخارجية من شكل القارب، كما توجد قبة أسباير ذات الشكل العصري المنفتح على المستقبل، وهي أكبر قاعة مغلقة متعددة الرياضات في العالم. بالإضافة إلى ذلك، توجد الحدائق، والمتنزهات، ومسارات المشي التي تبدو وكأنها رسم إبداعي من شدة الجمال وإتقان التنسيق. تتناغم هذه المنطقة المحيطة بالستاد مع تقاليد المكان وتاريخه، وتسير نحو المستقبل المشرق بخطى ثابتة.

مستقبل مستدام

كانت إضافة مظلة ضخمة ممتدة على جميع جوانب الستاد واحدة من أهم التغييرات التي طرأت على المكان، حيث ستساعد في المحافظة إلى جانب أنظمة التبريد المتطورة على درجات حرارة مريحة للمشجعين، مقدمة بذلك حلًا بسيطاً وصديقاً للبيئة للتحديات التي تتعلق بهذا المجال. ركّزت جميع الجهود التي بُذلت في أعمال تحديث الستاد، حتى في أصغر تفاصيلها، مثل استخدام الإضاءة وتجهيزات دورات المياه الموفرة للطاقة، على تحقيق الهدف المتمثل في الحصول على شهادة (EN) نظام تقييم الاستدامة العالمي (GSAS)، ليصبح ستاد خليفة الدولي أول ستادات المونديال يحصل على هذه الشهادة المرموقة، وبذلك أضحت الاستدامة جزءاً أصيلاً من مستقبل ستاد خليفة الدولي ذي التاريخ.

تأثير عالمي

سيكون للإرث الخاص بأسباير زون تأثيراً عالمياً خارج حدود قطر ومنطقة الشرق الأوسط.

وتعد أكاديمية أسباير إحدى أهم مبادراتها الطموحة، وهي مركز تدريبي وتعليمي في غاية التطور، مهمته تهيئة رياضيين عالميي المستوى، حيث تكتشف الأكاديمية نجوم المستقبل المحتملين من جميع أرجاء العالم، وتقوم بإعطاء الشباب فرصة ذهبية لإظهار مواهبهم والاستفادة من التعليم المتميز، وسيكون لخريجي أكاديمية أسباير بلا شك صولات وجولات خلال كأس العالم.

