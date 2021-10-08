وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة تهنئة الى أخيه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد هذا نصها: يطيب لي بكل المودة أن أعرب لسموكم عن خالص التهاني القلبية بمناسبة الذكرى الأولى لتوليكم ولاية العهد منتهزا هذه المناسبة العزيزة والغالية على نفسي وعلى شعبنا الكريم للاشادة بما اتسمت به مسيرتكم المعطاءة في خدمة الوطن العزيز من اخلاص مطلق وتفانٍ أكسب سموكم تقديرنا واعتزازنا وثناء وحب ووفاء أهل الكويت لكم مبتهلين الى المولى عزوجل أن يديم عليكم وافر الصحة والعافية ويسدد خطانا جميعا لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن الغالي ونهضته وأن يكلل جهود أبنائه للارتقاء بمساره الحضاري عبر تحقيق المزيد من الانجازات التنموية المنشودة ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء.

هذا وقد تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة شكر جوابية من أخيه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد هذا نصها: تلقيت بكل التقدير والاعتزاز التهنئة الكريمة من لدن سموكم حفظكم الله ورعاكم لنا بمناسبة الذكرى الأولى لتولينا ولاية العهد، مؤكدا أن ما عبرتم عنه سموكم من فيض المشاعر الطيبة ومن اشادة مقدرة هو محل فخري واعتزازي الكبيرين ودافعا محفزا للاقتداء بالخصال والمناقب النيرة لمسيرتكم الحافلة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن العزيز ورعاية أهله الكرام، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية ويحفظكم ذخرا وسندا للكويت وشعبها الكريم وأن يبارك بكل الجهود الرامية لتحقيق كل ما ننشده لوطننا الغالي من تقدم ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموكم رعاكم الله. وتلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الشيخ محمد العبدالله وزير شؤون الديوان الأميري أعرب فيها باسمه وباسم كل اخوانه وأخواته العاملين في الديوان الأميري عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد سائلا المولى تعالى أن يحفظ سموه عضدا وسندا لقائد مسيرة الوطن العزيز وراعي نهضته حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وأن يديم على سموه وافر الصحة والعافية.

وتلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الشيخ أحمد العبدالله رئيس ديوان سمو ولي العهد أعرب فيها باسمه وباسم كل اخوانه وأخواته العاملين في ديوان سمو ولي العهد عن خالص التهاني وصادق التمنيات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد مبتهلا الى الباري عز وجل أن يحفظ سموه عضدا وسندا لقائد مسيرة الوطن العزيز وراعي نهضته حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

