وطن النهار

‏بمناسبة مرور عام على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في البلاد، وتولي سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: ‏أجدد بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة التهنئة والمباركة على البيعة الصادقة والإجماع الوطني تدشينا لعهد تتم فيه مواصلة سيرة الأخيار من حكام هذه البلاد الذين حكموها بالعدل والحكمة.

وسأل الغانم الله -جلت قدرته- أن يحفظ سمو أمير البلاد، وسمو نائب الأمير ولي العهد، وأن يسدد خطاهما على درب النماء والتقدم لبلدنا الغالي، وأن يمتعهما بدوام الصحة والعافية، إنه سميع مجيب.

