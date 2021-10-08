وطن النهار

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر برقية تهنئة الى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد، قال فيها: يشرفني باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع أن أرفع الى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموكم ولاية العهد، والثقة الغالية التي حظيتم بها من حضرة صاحب السمو أمير البلاد. كما نجدد لسموكم - حفظكم الله، ورعاكم - العهد والوعد في الدفاع والمحافظة على أمن واستقرار بلدنا العزيز، متضرعين للمولى عز شأنه أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على سموكم بالخير والصحة والعافية، وعلى كويتنا الغالية، وشعبها الوفي، بالعزة والرفعة والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهات سموكم، حفظكم الله ورعاكم.

