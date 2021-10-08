وطن النهار

كرَّمت الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع جمعية المحامين 48 خريجا من الشباب الكويتيين اجتازوا البرنامج التدريبي (مساعد المحامي القانوني) الموسم الأول والذي يعد مشروعا فرعيا ضمن مشروع «صناع العمل» أحد مشاريع خطة التنمية لرؤية الكويت في 2035.

وقال مدير الهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الربيع في كلمة ألقاها خلال الحفل: ان برنامج «مساعد المحامي القانوني» استفاد منه 48 متدربا، مبينا ان البرنامج يأتي ضمن البرامج التوظيفية التي اعتمدتها الهيئة العامة للشباب وشرعت في تنفيذها للشباب، ويشرف عليها وينفذها خبراء واختصاصيون واكاديميون وقانونيون في مجالات مختلفة، وذلك بهدف توظيفهم في قطاع المحاماة الذي يشهد نموا ملحوظا مع ارتفاع أعداد منسوبيه. وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي يعد الأول من نوعه في الكويت اذ يمنح المتدربين المهارات المطلوبة لأداء عملهم في قطاع المحاماة، لاسيما انها مهنة مستحدثة من قبل الهيئة للشباب، وأبدت الأمانة العامة للتخطيط رغبتها في «تكويت» الوظائف القانونية في البلاد وفتح المجال للشباب الكويتيين للعمل في هذا المجال.

وأكد الربيع حرص الهيئة على تمكين الشباب الكويتيين وتنمية ودعم قدراتهم في مختلف المجالات ليكونوا قادرين على أداء واجبهم ومهام عملهم على أكمل وجه وليسهموا في تقدم بلدهم ورفعته. وذكر أن البرنامج التدريبي للخريجين الـ 48 بدأ في يوليو الماضي وانتهى في سبتمبر الماضي، تضمن تدريب وتأهيل الشباب الكويتيين الحديثي التخرج من خريجي برنامج «مساعد المحامي القانوني» وينتهي بتوظيف المتقدمين في مكاتب المحاماة والدور الاستشارية القانونية بالتعاون مع جمعية المحاميين، إذ إن هناك 48 وظيفة تنتظر مجتازي البرنامج في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.

خطوة مميزة

من جانبه، قال أمين سر جميعة المحامين عدنان أبل في كلمة مماثلة: ان هذا البرنامج يعد خطوة مميزة توفر لمكاتب المحاماة والدور الاستشارية القانونية مساعدين قانونيين كويتيين، مثنيا على الهيئة العامة للشباب ودورها في خلق فرص وظيفية للشباب الكويتيين، مؤكدا أن إطلاق هذا البرنامج سيغير منظومة التقاضي في الكويت.

صُنّاع العمل

بدوره، أعرب رئيس فريق «صناع العمل» الدكتور هاشم الطبطبائي عن سعادته باجتياز المتدربين البرنامج التدريبي الذي يؤهلهم بشكل احترافي ومهني لسوق العمل والذي وفر وظائف للشباب في مكاتب المحاماة والدور الاستشارية القانونية، متمنيا التوفيق والنجاح لهم.

وألقت المتدربة فجر كاظم كلمة بالانابة عن المتدربين، قالت فيها ان البرنامج كان مكثفا ابتدأ من خلال محاضرات نظرية بجمعية المحامين شملت جميع الجوانب القانونية ومن بعدها الزيارات الميدانية التي من خلالها تم الاطلاع على سير عمل المنظومة القانونية بتفاصيلها، لافتة الى انها وزملاءها اكتسبوا المهارات على أيدي أمهر المحامين والقانونين في فهم القضايا والتعامل معها من جميع جوانبها.

