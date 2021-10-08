وطن النهار

ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، اجتماعاً مع قيادات الإدارة العامة للمرور بمقر وزارة الداخلية بحضور مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون التعليم والتدريب العميد فواز الخالد، ومساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون تنظيم مرور السير والتراخيص العميد يوسف الخده والعقيد ركن نواف أحمد الصباح. واستمع وكيل الوزارة إلى إيجابيات اقتراح وقف منح رخص قيادة للمقيمين والذي من شأنه تقليص عدد المركبات على الطرق وتخفيف حدة الازدحامات والاختناقات والحوادث المرورية وانخفاض معدلات المخالفات المرورية كما تم مناقشة الايجابيات والآثار السلبية الناجمة عن هذا القرار.

