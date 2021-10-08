وطن النهار

وافق المجلس البلدي على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص التوسعة الشرقية لمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله بمساحة 8.6 كيلومترات مربعة، ووضع خلال جلسته غير العادية برئاسة أسامة العتيبي أمس شرطًا إضافيًا يتمثل في ألا يقل عدد الوحدات السكنية في إجمالي المدينة عن 35 ألف وحدة سكنية وتكون مساحة كل وحدة لا تقل عن 400 متر مربع.

وأحال المجلس بند نقل موقع سكراب شركة المخازن العمومية المؤقت في منطقة جنوب أمغرة في محافظة الجهراء إلى اللجنة القانونية والمالية لدراسته بشكل مستفيض.

وتحدث خلال الجلسة عدد من قيادات الجهات المعنية التي قامت بمتابعة ملف مدينة جنوب سعد العبدالله، وشارك أعضاء «البلدي» في إبداء وجهات نظرهم حول أهمية المشروع.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ناصر خريبط: ان المؤسسة تنفذ الكثير من المشاريع الضخمة، لافتا إلى أن المؤسسة جهَّزت البنية التحتية والتخطيط والتصميم لمدينة جنوب سعد العبدالله.

اعتراضات ومعوقات

وأشار إلى أن المؤسسة ستتابع الاعتراضات والمعوقات التي تعترض بناء المشروع، مؤكداً أن الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها يبلغ عددها 24500 وحدة سكنية، منها 22150 ستوزع في ديسمبر، متابعاً أن بقية الوحدات ستخصص للمطور العقاري وهي عبارة عن ضاحية واحدة. من جهته، أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود حرص هيئة البيئة والتزامها بتحقيق دراسات المردود البيئي لجنوب سعد العبدالله، واعتمادها مع «السكنية» لإنشاء أحزمة شجرية حول المدينة لمنع زحف الرمال عليها، بالاضافة الى المراقبة الصارمة والدقيقة لمحطة معالجة المياه القريبة من المدينة، عبر تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية التي تقلل انبعاثات الغازات الناتجة عن العمليات في المحطة، خصوصاً غاز الميثان، حتى لا يتأثر قاطنو المناطق المجاورة بأضرارها وروائحها الكريهة.

ولفت الى أن المحطة القريبة من مدينة سعد العبدالله السكنية مسؤولة فقط عن إنتاج خمس المياه المعالجة اللازمة لري المنتجات الزراعية في المناطق المحيطة، مضيفاً أن «البيئة» ستتابع دراسات المردود البيئي في التوسعة الجديدة التي سيتم تخصيصها شرقي جنوب مدينة سعد العبدالله من قبل المجلس البلدي، والعمل على تحقيق أعلى مردود بيئي للمنطقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

تحريك العجلة

أما نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري فقال إن المجلس البلدي أنهى دوره بتحريك المدينة السكنية ، مؤكدا أن الموافقة تدل على أهمية القضية الإسكانية لأعضاء المجلس، قائلاً إن دور الأعضاء بتحريك عجلة المدينة تم على أكمل وجه، ليبقى الدور الأكبر على المؤسسات الحكومية لانجاز المشروع وفك الضيق عن المواطنين.

تخطيط المدن

بدوره، استنكر عضو المجلس البلدي حمود عقلة طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية من المجلس البلدي اقرار التوسعة في شرق مدينة جنوب سعد العبد الله السكنية، وعلل استنكاره بعدم تقديم «السكنية» أي معلومات واضحة وتفاصيل دقيقة حول عدد الوحدات السكنية التي ستشملها التوسعة الجديدة، وعدم تحديد النسبة المخصصة من التوسعة للأنشطة التجارية والاستثمارية والاستغلال السكني، مشيرا الى أن تخطيط المدن هو تخصص أصيل من صلاحيات المجلس البلدي.

وانتقد الطريقة التي تتعامل بها « السكنية « مع أزمة الإسكان في الكويت، والاستعانة بمطور عقاري كوري لبناء مدينة سعد العبدالله وعدم تحميله مسؤولية تكلفة البنية التحية للمدينة كما هو معمول به في كل دول العالم، ومخاطبة «السكنية» لوزارة المالية لتخصيص ميزانية للبنية التحتية بلغت قيمتها مليارين وربع المليار دينار. من جهته، قال العضو مشعل الحمضان إن المجلس البلدي لم يعطل المشاريع الإسكانية، خاصة أن الطلبات الإسكانية وصلت لـ 90 ألف طلب، مطالباً بتوضيح ما إن كان عدد الوحدات السكنية المقرر تخطيطها في التوسعة الجديدة للمدينة يبلغ بالفعل 6 آلاف.

معلومات حقيقية

من جانبه، قال العضو عبد السلام الرندي إن القضية الإسكانية تحتاج «فزعة»، لاسيما أن عدد الطلبات الإسكانية وصل إلى عدد مهول، مطالباً بتوضيح من «السكنية» من أجل الوصول إلى معلومات حقيقية تؤكد حرصها على توفير الوحدات السكنية، مع حرص وجود محطات معالجة خارج الموقع بالتنسيق مع «البلدية» وهيئة البيئة وشركة نفط الكويت. اما العضو فهيد المويزري فأثنى على الجهات المعنية التي ساهمت في كل العوائق التي كانت في موقع مشروع سعد العبدالله، مستغرباً الأرقام التي طرحها وزير الإسكان حيث إن ما ذكره سيتم توزيع 22150 وحدات سكنية، بعدما كانت 40 الف وحدة سكنية، داعياً إلى ضرورة كشف الأسباب الرئيسة في زيادة النسب التجارية والخدمات العامة في موقع المشروع. وفي السياق نفسه، طالب العضو حمد المدلج بتخطيط مدينة جنوب سعد العبدالله بشكل واضح مع ضرورة أن يصل عدد الوحدات السكنية لـ 35 ألف وحدة سكنية، مشدداً على أن المجلس البلدي لن يقبل بأن تكون الاستثمارات على حساب المواطنين، لاسيما أن المجلس قام بإقرار توسعة المشروع وإلزامهم بزيادة الوحدات السكنية. وبينما استغرب العضو علي بن ساير اعلان وزير الإسكان عن قرار مهم يتعلق بمطالبات إسكانية خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أكد أنه ليس قرارا إنشائياً ليتم التصريح به بهذه الطريقة التي انتهجها الوزير. جانب من جلسة المجلس البلدي أمس (تصوير برهان سلامة)

