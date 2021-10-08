وطن النهار

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع فتح باب التخصيص لقسائم مشروع جنوب مدينة «سعدالعبدالله» في 25 الحالي لأصحاب الطلبات الإسكانية المسجلة حتى 31 ديسمبر 2000. وقال في تصريح صحافي عقب ترؤسه الاجتماع العادي لمجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس: إن المجلس وافق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوزيع قسائم المشروع على المخطط، مشيرا إلى البدء بتوزيع المرحلة الأولى من القسائم مطلع ديسمبر المقبل. وأكد التنسيق بين مختلف قطاعات المؤسسة للبدء بالتوزيعات إذ توزع بطاقات القرعة يومي الثاني والخامس من ديسمبر المقبل، يليه توزيع بطاقات الاحتياط -إن وجدت- يومي السادس والسابع من الشهر ذاته على أن يكون موعد القرعة المخصصة للدفعة الأولى من القسائم في 12 ديسمبر. وذكر أنه وجَّه جميع القطاعات المعنية في المؤسسة بشكل مباشر لإعداد البرنامج الزمني اللازم لتوزيعات المشروع كي لا يحدث أي تأخير في التنفيذ، مبينا أن المشروع سيلاقي رغبة كبيرة من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية. وأشار إلى أن المشروع يحتوي على 22152 وحدة سكنية ستوزع على المخطط، إضافة إلى زيادة ستة آلاف وحدة سكنية بعد موافقة المجلس البلدي عليها.