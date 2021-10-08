إيمانيات

كانت السيِّدة سكينة بنت الإمام الحسين (عليه السلام) قمر يشع، فقد كسبت فضلاً رفيعاً وقدراً منيعاً؛ وذلك لنسبتها إلى بيت النبوّة وأحضان الرسالة المحمدية، فنهلت من آداب أهل البيت (عليهم السلام) وأخلاقهم، مما غرس في نفسها معاني الكمال والتقوى والزهد والورع، إضافة إلى بلاغتها وحسن منطقها، وبذلك صارت مدرسة عِبر التاريخ، يتعلّم منها المسلمون، فهي بنت الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب (عليهم السلام)، وأُمّها الرباب بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس. وهي من خيّرات النساء وأفضلهن، جاء بها الإمام الحسين السبط (عليه السلام) مع حرمه إلى الطفّ، وحُملت معهن إلى الكوفة والشام، ورجعت مع الحرم إلى المدينة، فأقامت فيها، لا تهدأ ليلاً ولا نهاراً عن البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام)، ولم تستظل تحت سقف حتّى ماتت بعد قتله بسنة كمداً.

وكان الإمام الحسين (عليه السلام) يحبّهما كثيراً، وقد عبّر عن ذلك في بعض الأبيات الشعرية؛ إذ قال (عليه السلام):

لعمرك إنني لأحبّ داراً

تضيفها سكينة والرباب

وقيل: إنّ سكينة لقب لها، واسمها أُميمة. وقيل: أمينة. وقيل: آمنة. وعُرفت برجاحة العقل وطيب الشمائل وبجمالها، حتّى قيل: إنّها كانت «من أجمل نساء قريش». وشهد لعبادتها أبوها الإمام الحسين (عليه السلام) بقوله: «أمّا سكينة، فغالب عليها الاستغراق مع الله».

وقد نشأت السيّدة سكينة في البيت النبوي في أحضان والدتها الرباب وأبيها الإمام الحسين السبط (عليه السلام)، فتشرّبت من أخلاقيات النبوّة، محتذية بقدوة النساء عمّتها السيّدة زينب (عليها السلام)، وكانت ذات بيان وفصاحة ودراية، وكذلك كانت راوية للحديث النبوي، إذ روت عن أبيها وأهل بيتها، وحدّث عنها رافع مولى عبيد الله بن أبي رافع، ومن ذلك قوله: «حدّثتني سكينة بنت الحسين عن أبيها، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): حملة القرآن عرفاء أهل الجنّة.

وشهدت السيِّدة سكينة الطف، واختصّها أبوها الشهيد بمزيد العناية، وعطف عليها عطفاً ينمّ عن منزلتها الكبرى عنده، وأنّه على شرف النسبة قد تحلّت بنفسية فاضلة، وفضيلة رابية، ومن ذلك قوله (عليه السلام) مسلّياً لها لما رآها منحازة عن النساء تبكي ساعة الوداع يوم الطف ووصفها بخيرة النساء، فقال:

سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي

منك البكاء إذا الحمام دهاني

لا تحرقي قلبي بدمـعك حسـرة

ما دام مني الروح في جثماني

