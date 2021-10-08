إيمانيات

أعواماً تمر ولا تنسى الذاكرة الذكرى السنوية لحدوث أبشع عمل إجرامي حديث عُرف بـ«مجزرة الأقصى الأولى»، التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى المبارك بوحشية وبدم بارد بحق المصلين الفلسطينيين، في جريمة فاقت كلّ الخطوط الحمراء، وعدت الأبشع في تاريخ «إسرائيل» الأسود.

وبدأ تنفيذ المجزرة في الاثنين الموافق 8/10/1990 وقبيل صلاة الظهر، عندما حاول مستوطنو ما يسمى بجماعة «أمناء جبل الهيكل»، وضع حجر الأساس «للهيكل الثالث» المزعوم في المسجد الأقصى، فتصدى لهم آلاف المصلين، حينها تدخل جنود الاحتلال، وفتحوا النار عشوائيًّا تجاه المصلين المعتكفين في المسجد. وأمطر الجنود والمستوطنون جموع المصلين بالذخيرة الحية بشكل متواصل من نيران المدافع الرشاشة، فوجد آلاف المصلين من مختلف الأعمار أنفسهم في فخ الموت الجماعي، ولم يتوقف إطلاق النار لمدة 35 دقيقة على المصلين.

وما تزال صور المعتقلين، في صحن قبة الصخرة المشرفة ومنطقة سطح المرواني شاهدةً على قبح الاحتلال، عندما طرحوا المعتقلين أرضاً، وكبّلوا أيديهم، وعاملوهم بامتهان.

لذلك يجب أن تبقى القدس في وجدان الشعوب الإسلامية والعربية وفي تفاصيل اهتمامها، لأنّ التخلّي عنها هو تخلٍّ عن القضية المركزية الأُمّ، وهذا ما لا يرضاه المسلمون والعرب الشرفاء، ولا يقبلون به.. فلنجعل كلّ مشاعرنا نحو أحقيّة القدس، ولنوحّد كلّ طاقاتنا في سبيل حفظ الحقوق والكرامة، ومواجهة الظلم والظالمين، مهما كانت التضحيات، حتى نثبت حضورنا وفعلنا وتأثيرنا العزيز المشرّف في كلّ ما يهمّ حاضرنا ومستقبلنا. لابدّ من إطلاق الصرخة الواعية كي يتوحّد العرب والمسلمون عند قضية فلسطين، إسلامياً وشعورياً وسياسياً وإنسانياً.

إنّ التفريط بعزّتنا ليس أمراً متروكاً لنا، فالله سبحانه لم يفوّض للمؤمنين أن يكونوا أذلاء، ويحنوا هاماتهم للباطل، لذلك يقول القرآن الكريم: (وَلِلهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) (المنافقون/ 8)، وقد ورد في الحديث الشريف: «إنّ الله فوَّض إلى المؤمن أموره كلّها، ولم يفوّض إليه أن يكون ذليلاً». وعن الإمام عليّ (عليه السلام): «ما ترك الحقَّ عزيزٌ إلّا ذلّ، ولا أخذ به ذليلٌ إلّا عزّ. وما ضاع حقّ وراءه مطالب». ممارسة العزّة والتمسّك بها جزء من إيماننا، وهي الطريق والبوصلة والمحفّز كي نتمسّك بحقّنا، والقرآن يؤسّس لنا القاعدة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (آل عمران/ 200).

