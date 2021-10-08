إيمانيات

من القضايا التي عالجها القرآن الكريم بأكثر من أسلوب، مسألة إقامة الإنسان في بلده أو هجرته منه. فهل يريد الإسلام للإنسان أن يبقى في بلده، فلا يهاجر منه مهما كانت الظّروف، أو أنّه يشجّع الإنسان على الهجرة في بعض الظّروف، وقد يوجبها عليه في ظروف أخرى؟

لقد عاش الإسلام هذه التّجربة في بداية الدّعوة الإسلاميّة، فهاجر المسلمون من مكَّة إلى الحبشة، ثم هاجروا ومعهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة، ولقد أعطى الإسلام للمهاجرين عنواناً كبيراً. وربط التأريخ الإسلاميّ بالهجرة، يعود إلى رمزيّة الهجرة، كونها بداية مرحلة الظّهور الفعليّ للإسلام، ومحطة انطلاقته نحو الأفق الأوسع. وهذا ما نلمسه من خلال النّتائج التي تركتها الهجرة على المسلمين، فهم، من خلالها، خرجوا من تحت نير قريش، ومن حالة الضّعف، وتمكّنوا من امتلاك القوّة وبناء مشروعهم الحضاريّ، ما جعل هذا الدّين يصل إلى كلّ أرجاء الجزيرة العربيّة، وجعل الناس تدخل في دين الله أفواجاً.

ولم يكن قرار الهجرة ناجماً عن ضعف وردّ فعل على ما قامت به قريش، عندما اجتمع رجالها وأخذوا قرارهم باغتيال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل شكّل هذا القرار الظّرف المؤاتي للخروج، وإلّا كان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقبل هذا الوقت، يخطّط للهجرة، وقد بدأ الإعداد لها منذ أن بايعه سبعون من رجالات المدينة ومن عشائرها في «العقبة»، وقد أرسل معهم حينذاك سفيره مصعب بن عمير، للتبليغ والتوجيه، ولدعوة أهلها إلى الإسلام.

فالنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد اتخذ قرار الهجرة إلى المدينة قبل ذلك، وهو كان دعا المسلمين إليها فرادى كي لا تكتشفهم قريش، لأنّ بقاءه في مكّة محاصراً من قريش كان يحدّ من حركته، وكان المطلوب أن ينتقل رسول الله إلى مكان يملك فيه الحرية التبليغية والرسالية، وقد كانت المدينة في ذلك الوقت مهيّأة لذلك.

قد تحدّث القرآن الكريم عن المهاجرين بإيجابيّة كبيرة، لأنّ هجرتهم في هذه الظروف، كانت تمثّل تضحية كبيرة، لأنهم تركوا كلّ شيء خلفهم، وانطلقوا إلى المستقبل، لا يملكون أيّ شيء على المستوى المادّيّ، ولا يعرفون كلّ مفرداته، ولم يكن معهم سوى إيمانهم بالله.

لذلك، كانت مسألة الهجرة الأولى إلى المدينة عظيمة جدّاً في خلفياتها وفي معناها. وهناك فرق بين الهجرتين، فإنَّ الهجرة إلى الحبشة كانت هجرة الفرار من الاضطهاد، والحصول على الجوار، وهو يعني الحصول على الأمن، بينما كانت الهجرة من مكّة إلى المدينة هجرة التحدي، لأنّهم كانوا يعرفون أنّهم يقبلون على مستقبل يواجهون فيه التحديات من جهة، ويطلقون التحديات من جهة أخرى. والهجرة، لا تقف عند الهجرة المكانيّة، بل هي أبعد من ذلك، وقد ورد في الحديث: «أفضل الهجرة أن تهجر السّوء»، «المهاجر من هجر الخطايا والذنوب».

ومن هنا، فإنّنا مدعوّون أن نهاجر من كلّ واقعنا السيّئ الذي نعيشه، واقع التمزّق والانقسام، إلى واقع التّواصل والانفتاح والوحدة، من واقع الكراهية والحقد والرّفض للآخر، إلى واقع التّصالح والحبّ والرّحمة، من واقع الفساد والظّلم والاحتلال، إلى واقع الإصلاح والعدل والحريّة، من واقع التعصّب إلى واقع الانفتاح، ومن الأنانيّة إلى الاهتمام بالآخرين كاهتمامنا بأنفسنا.. وبذلك نستحقّ أن نكون من المهاجرين، ونحظى بما حظي به من هاجروا، الّذين قال الله عنهم: (الَّذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) (التوبة/ 20).

