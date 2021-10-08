إيمانيات

يعتبر الطفل من أهم الفئات في المجتمع التى لها قيمة، لما يمثلوه من حضارة تبنى عليها الأمم، فجميع دول العالم تهتم بالطفل اهتمام كبير لما يمثله في المجتمع، فكل دول العالم تدعم الطفل بشكل كبير حتى لا يتم هدر حقوقهم. لذلك يبحث العديد من المواطنين حول العالم، عن يوم الطفل العربي، حيث يحتفل أطفال العالم بيومهم العالمي، ويزداد الحديث عن الاهتمام بهم وإعطائهم حقوقهم المشروعة من حياة كريمة وآمنة تجعل منهم جيلاً صالحاً.

ويرجع الهدف من تحديد يوم عالمي للاحتفال بالطفل في كلّ دول العالم هو تعزيز الترابط بين الأطفال في دول العالم وبين الشعوب، وإدخال الفرحة والبهجة على الطفال في مثل هذا اليوم، وذلك بعد أن أصبح العالم يحتفل ويخصص يوماً لكلا من الأب والأم، فكان لابدّ أن يخصص يوماً للطفل.

ويحل يوم الطفل العربي في يوم الأول من شهر أكتوبر، وهو اليوم الذي استشهد فيه الطفل الفلسطيني محمد الدرة بالالة العسكرية الإسرائيلية الغادرة، حيث يستذكر العالم العربي في هذا اليوم، حجم المعاناة التي يلاقيها أطفالنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأصبحت الدول العربية أيضاً تحتفل بيوم الطفل العالمى مع وجود بعض التحفظات والاعتراضات بشأن حرية المعتقدات، وتقوم العديد من الدول بتخصيص هذا اليوم التعريف بحقوق الأطفال وإقامة المؤتمرات والندوات.

كلمات قيلت في حقّ الطفل العربي

- الطفل هو ذاك الحلم الجميل والأمل المنتظر وهو رجل المستقبل وعليه يقوم مستقبل الأمّة.

- لنتعلم الصفاء والنقاء من ضحكة الطفل ومن قلبه النقي، ففيهما كلّ الطهارة والعفوية والجمال.

- عالم الطفولة هو عالم مُخمليّ، مُزدانٌ بقلوبٍ كالدرر، وأرواح باذِخة الطُهر.

- الطفولة شجرة نقاء وارفة الظلال، وأغصان عفويّة تحمل ثمار القبول والمُتعة.

- ما أجمل الأطفال تجد في ابتسامتهم البراءة، وفي تعاملاتهم البساطة لا يحقدون، وإن أصابهم مكروه لا يتذمرون. يعيشون اليوم بيومه بل الساعة بساعتها لا يأخذهم التفكير، ولا التخطيط لغد، ولا يفكرون كيف سيكون، وماذا سيعملون.

- الأطفال أحاسيسهم مرهفة، وأحاديثهم مشوقة، وتعاملهم محبة، وإن أسأت إليهم اليوم في الغد ينسون، وبكلمة تستطيع أن تمحو تلك الإساءة ذلك لأن قلوبهم بيضاء لا تحمل على أحد.

- الطفولة صفحة بيضاء، وحياة صفاء وثغر باسم، وقلب نقي، وروح براءة، وقصيدة أمل، وخاطرة عذبة.

