إيمانيات

الأخلاق في الإسلام منظومة حافلة متكاملة، فلماذا الصِّدق أولوية؟ الجواب باختصار: لأنّه ما من عمل في هذا الدِّين إلّا وهو بحاجة إلى أن يُصدِّقه الصدق، في وقت يكثر فيه الكذب، والغش، والزعم، والادّعاء، والتلفيق، والتزوير، والتحريف، والتلاعب، والنفاق، ولذلك كانت دعوة القرآن صريحة في اعتبار الصِّدق أولوية: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ? (التوبة/ 119). فإذا تَعدَّدت الاختيارات، وهي بطبيعتها مُتعدِّدة، فليس للمؤمن إيماناً صادقاً بالله إلّا أن يختار الاصطفاف مع مجتمع الصدق والصادقين، وإذا طُلبَ إلينا أن نُعرِّف الإسلام بموجب مفهوم الصدق، نقول إنّه مدرسة (القول الصادق) و(العمل الصادق). الصدق أولوية في الأخلاق لأنّ به صلاحُ كلُّ شيءٍ، ولأنّه - كما رُوِي عن الإمام عليّ (عليه السلام) - أخو العدل، وكمال النُّبل، ولسانُ الحقّ، وخيرُ القول، و«إنّ مَن صَدقَ لسانه زكا عملهُ» ، وبالتالي فإنّ مَن صَدقَ - كما في الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) – نجا، أي إنّ النجاة في الصِّدق، ولكلّ قاعدة استثناءات. الصدق أولوية لأنّه عماد الإسلام، ودعامة الإيمان، ورأس الدِّين، وسيِّد الأخلاق، كما يُعرِّفه الإمام عليّ (عليه السلام). والصِّدق أولوية لأنّه (المعيار) و(المحكّ). يقول الإمام الصادق (عليه السلام): «لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل (الإنسان) وسجوده، فإنّ ذلك شيء اعتاده، فلو تركه استوحش لذلك؛ ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته» . إنّهما محكّا اختبار أو معياران لمقياس درجة الإخلاص، وإذا كان الصدق قد غلب على القول، فإنّ الأمانة هي صدقٌ في العمل. تأمَّل في مصفوفة الأخلاق كلّها، هل من خُلق من الأخلاق لا يدخل الصدقُ عاملاً مُقوِّماً له؟ وركيزة أساساً من ركائزه؟ الإخلاص، الرجاء، الخوف، التوكُّل، الخيريّة، المروءة، العفّة، الكرم، التواضع... إلخ، ولو لم يكن الصدق عنصراً مهمّاً في الأخلاق، لكانت كثرت المدّعيات والمزاعم واختلط الحابل بالنابل. يقول تعالى: ?أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ? (العنكبوت/ 2-3). الصدق ميزان أو فرقان بين (الزيف) و(الأصالة)!