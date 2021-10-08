مال وأعمال

كشفت مصادرموثوقة لـ«النهار»، عن أنه لا مشكلة حاليا في تدفق الالتزامات المالية الخاصة بالرواتب، حيث إن ارتفاعات النفط تدعم الأمر مؤقتاً، مشددة على ان قانون الدين العام لايزال ضرورياً وحيوياً ولا غنى عنه في القريب العاجل.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المضي في الاصلاحات الاقتصادية المهمة، لا يجب ان يتوقف مع ارتفاع اسعار النفط بل يجب أن يستمر للمحافظة على المؤشرات الاقتصادية العالمية للكويت.

وبينت أن هناك تحركات كثيرة في الوقت الحاضر لتحسين تصنيف الكويت، والحيلولة دون هبوطه لمستويات متدنية.

ورأت المصادر ان المشاحنات السياسية فوتت فرصة الاقتراض الخارجي بفائدة متدنية، حيث ان انتعاش الأسواق العالمية ورفع القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا، قد يرفعان هوامش الاقتراض ويصعبان من عملية التفاوض على فائدة مناسبة. فيما قالت تقارير دولية مؤخراً أن الكويت بحاجة إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية، للحفاظ على الهوامش المالية الوقائية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضحت، أن مكافحة وباء «كورونا» والتخفيف من آثاره يجب أن تظل أولوية للحكومة الكويتية حتى يتم التعافي نهائيا، خصوصا دعم الفئات الأكثر ضعفاً.

وأشارت الى أن التحديات الاقتصادية التي يشكلها الوباء لا تزال كبيرة. وذكرت أن الاقتصاد الكويتي سجل انكماشا بنسبة 8 في المئة خلال العام الماضي، بضغط تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط، بجانب الالتزام بتخفيضات «أوبك+».

وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة رفضا تشريعيا داخل مجلس الأمة، سواء لقانون إقرار الدين العام المتوقف العمل به منذ 2017، أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي.

