مال وأعمال

تدرس الجهات الحكومية المختصة إيجاد حلول غير تقليدية لاشكالية الارتفاع العالمي لاسعار السلع الغذائية، والتي ستنعكس بالسلب على الوضع محلياً، خاصة ان مل الحلول صعبة في ظل الاوضاع المالية التي تمر بها البلاد مع عجز الميزانية، وصعوبة توفير «الكاش».

وقالت مصادر مطلعة ان الاعتماد على استيراد السلع والخدمات، مع الارتفاع الكبير الحادث بالسلع الواردة، سيمثل عبئا كبيرا على الدولة ولهذا فهناك اتجاهان لا ثالث لهما لمواجهة ازمة ارتفاع الاسعار للسلع الغذائية وهما:

1 - ان تتم مواصلة الدعم السلعي، سواء الغذائي أوغير الغذائي والذي يبلغ ما يزيد على 3 مليارات دينار سنويا، وهو ما سيزيد من مبلغ الدعم الحالي بنسب تتراوح ما بين 30% و50% وسيكلف الدولة ارتفاعا في فاتورة الدعم لتصل الى 5 مليارات سنويا، ما سيمثل عبئاً على الميزانية العامة والتي سبق ان سجلت عجزا ماليا في 2020-2021 نحو 10.8 مليارات دينار (35.5 مليار دولار)، وذلك في ظل اشتداد أزمة السيولة النقدية وصعوبة تدبير الأموال، في وقت يصعب فيه الاقتراض من الأسواق المحلية أو العالمية بسبب توقف الدين العام وأجواء رفض تشريعي للقانون، واستمرار الرفض التشريعي لأي إصلاحات اقتصادية ما يضع البلاد في مأزق حقيقي ويهدد تصنيفات الدولة الائتمانية.

2 - أما الاتجاه الثاني فهو تحرير الاسعار، وهو ما سيتسبب في مشاكل عدة في مقدمتها ارتفاع معدلات التضخم في اسعار السلع والذي بلغ مؤخرا نحو 3.12 على أساس سنوي وهو ما سيمثل عبئاً على المواطن لانه سيتوقف عن الشراء باستثناء الحاجات الأساسية، ما سيؤثر في بعض قطاعات الأعمال في الكويت.

ويذكر ان منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أكدت ان أسعار السلع بلغت أعلى مستوياتها منذ 13 عاماً، حيث زادت أسعار سلة السلع بنحو 43.5% خلال العام الحالي، بدعم من الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود بنسبة 54.8% والمعادن والخامات بمعدل 34.6%، وزادت أسعار المواد الخام الزراعية 16.6%.

