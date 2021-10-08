مال وأعمال

صرحت مديرة العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى أنه بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1443ه فإن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم الخميس 21 اكتوبر 2021 باعتباره عطلة رسمية، على أن تباشر البنوك أعمالها يوم الأحد 24 أكتوبر 2021، وذلك بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

