مال وأعمال

أبرم الاتحاد العربي لتجار الذهب والمجوهرات مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مع الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات يهدف الى دعم وتنمية وتطوير تجارة الذهب والمجوهرات بالاسواق الكويتية من خلال محاكاة الاسواق العربية وتنمية صادرات وواردات تجارة وصناعة الذهب.

وفي هذا السياق ذكر ناصر الشمالي ان الاتحاد العربي سعى الى دعم وتنمية السوق المحلي من خلال بروتوكول تعاون مع الاتحاد الكويتي على أسس الاستفادة من تبادل خبرات بين تجارة الذهب والمجوهرات في الاسواق العربية مع خبرات السوق الكويتي ويستهدف هذا التعاون زيادة حجم التبادل التجاري من الذهب والمجوهرات بين الاسواق العربية والسوق الكويتي للاستفادة بمقومات نجاح بعض الاسواق العربية التي حققت نتائج عالمية في عالم صناعة الذهب والمجوهرات مثل السوق اللبناني والسوق الاماراتي وسوف تبدأ خطوات هذا التعاون من خلال عدة معارض دولية في أسواق دبي والقاهرة يكون بها جناح ثابت ومخصص للمنتجات الكويتية كما سيتم دعوة الشركات الكبرى والشركات العالمية التي لها افرع في الدول العربية الى الاستثمار في تجارة الذهب والمجوهرات في السوق الكويتي.

ومن جانبه صرح م. على الأربش رئيس الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات ان توقيع بروتوكول مع الاتحاد العربي يعتبر بمثابة باب الانطلاق نحو زيادة حجم التبادل التجاري في الاسواق العربية والاستفادة بخبرات وقدرات الاسواق المتميزة فيها ولأول مرة سوف يكون لجانب صادرات المشغولات الكويتية الاهتمام الأكبر حيث نسعى نحن كمجلس للاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات الى تشجيع صادرات الكويت الى الاسواق العربية مثل السوق السعودي والسوق المصري والسوق الخليجي.

واضاف الاربش ان هذا التعاون يتزامن مع مرحلة الانفتاح التي نتوقع ان تشهدها اسواق المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بعد أزمة «كورونا» يجميع الاسواق العربية والعالمية. خصوصا ان قطاع الذهب والمجوهرات بالكويت يعتبر الان من أقوى واكبر القطاعات الداعمة للاقتصادى القومي ومع مزيد من النشاط والانفتاح نحو الاسواق العالمية يمكن ان نحقق أضعاف الايرادات الحالية لأن المنتج الكويتي متميز ويكثر عليه الطلب خصوصا دول الخليج.

