مال وأعمال

صعدت عملة بيتكوين المشفرة، لتتجاوز 55000 دولار وتصل الى أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو.

وتراجعت المخاوف التنظيمية هذا الأسبوع بعد أن قالت كل من وزيرة الخزانة جانيت يلين ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، انه ليس لديهما خطط لفرض قيود على تداول العملات المشفرة.

تم تداول العملة المشفرة الأشهر، على ارتفاع بنسبة 7.6% عند 54873.02 دولاراً، وفقا لـ Coin Metrics. وارتفعت عملة ايثر التي تحتل المرتبة الثانية أيضا بنسبة 2.8% الى 3575.73 دولاراً.

صعدت بيتكوين الى 55499 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وهي مرتفعة بنسبة 13% هذا الأسبوع وحده و87% لهذا العام.

يأتي الارتفاع وسط سلسلة من التطورات الصغيرة في واشنطن العاصمة، والتي وفرت بعض الراحة للمستثمرين المؤسسيين الحريصين على القفز الى سفينة العملات المشفرة.

