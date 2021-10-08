مال وأعمال

استقر الذهب، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية، والتي سيسمح تحسنها لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالبدء في تقليص التحفيز، وهي خطوة توقع أحد المحللين أنها قد تهبط بأسعار المعدن الى 1725 دولارا. ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية التي سجل فيها 1763 دولارا للأونصة، في وقت ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% الى 1764.10 دولاراً للأونصة. واستقر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في عام، مدعوما بمخاوف التضخم والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذ تصرفا عاجلا نحو اعادة السياسة لطبيعتها، وهو ما حال أيضا دون ارتفاع الذهب. وقال الشريك الاداري في اس.بي.آي أست مانجمنت ستيفن اينيس «البنوك المركزية في وضع محفوف بالمخاطر، اذ تتابع التضخم وهو يواصل الارتفاع... وتشير التجارب السابقة الى أن هذا جيد بالنسبة للذهب، لكن الأمر لا يسير بهذه الطريقة في بيئة تبدأ فيها البنوك المركزية في التحول الى رفع أسعار الفائدة». وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.6% الى 22.73 دولاراً للأونصة، واستقر البلاتين عند 984.69 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.9% الى 1906.18 دولارات.