مال وأعمال

أطلقت منظمة «رايب إن سي سي» (RIPE NCC) النسخة الأقرب حداثة من شهادتها المهنية المعتمدة لمُشغلي الشبكات واختصاصي الأمن السيبراني، الى جانب دورة تدريبية جديدة عبر الانترنت حول أمن الاصدار السادس من بروتوكول عناوين الانترنت (IPv6 Security)، وذلك من خلال أكاديمية «رايب ان سي سي» (RIPE NCC Academy).

وتتيح هذه الدورات التدريبة والشهادات الفرصة لتطوير مهارات الفنيين والعاملين في شبكات الانترنت وحصولهم على شهادات مهنية متخصصة في مواضيع تقنية متنوعة، حيث تعد شهادة الاعتماد الجديدة الثالثة ضمن سلسلة اختبارات المهنيين المعتمدين من منظمة «رايب ان سي سي»، بما في ذلك «The RIPE Database Associate وIPv6 Fundamentals».

وقال هانز بيتر هولن، مدير عام منظمة «رايب ان سي سي»: «تعتبر اختبارات المهنيين المعتمدين من «رايب ان سي سي» والدورات التدريبية عبرالانترنت التي تقدمها الأكاديمية التابعه للمنظمة خطوة متقدمة في اطار جهودنا الحثيثة لمواصلة مسيرة التنمية والتوعية لمجتمع الانترنت. ويسرنا في هذا الاطار أن نقدم فرصاً لأعضاء المنظمة وجميع أفراد المجتمع في سبيل تعزيز مساراتهم المهنية، ونتطلع الى مواصلة العمل على تقديم دورات تدريبية لموضوعات أكثر ذات صلة في المستقبل».

ويتمكن الحاصل على شهادة أمان «الاصدار السادس من بروتوكول الانترنت» (IPv6)، من تصميم استراتيجية أمان عالية المستوى للاصدار السادس من بروتوكول عناوين الانترنت من خلال انتقاء الخيارات الأمنية المناسبة لتوجيه البروتوكولات الخاصة بهذا الاصدار؛ واختيار تقنيات الحد من التأثير والأدوات الأكثر مناسبة لتقييم التهديدات الأمنية. كما سيستطيع خبراء الأمن المعتمدون الجدد تخطيط اجراءات أمن وحماية لشبكات «الاصدار السادس من بروتوكول الانترنت» (IPv6) ضد التهديدات والهجمات الشائعة، بالاضافة الى امكانية تطبيق وتنفيذ حلول أمان تتوافق مع هذا الاصدار.

وتهدف هذه الدورة التدريبية لأمن «الاصدار السادس من بروتوكول الانترنت» إلى تدريس المهارات اللازمة لاجتياز امتحان خبير المخاطر الأمنية، وتتضمن 17 وحدةً تغطي موضوعاتٍ مختلفة حول أمان وأمن «الاصدار السادس من بروتوكول الانترنت» (IPv6) و7 أنشطة مخبرية.

وقالت ساندرا براس، مساعدة مدير التعلُّم والتطوير لدى «رايب ان سي سي»: «لقد بذلنا جهوداً كبيرة لتطوير واعداد برامج واختبارات جديدة ستساهم بفعالية في تنمية وتطوير القدرات المهنية للمتدربين والمتقدمين للدورة». وأضافت: «أُتيحت هذه الدورات بفضل الدعم اللا محدود من جميع أفراد مجتمعنا من خلال مشاركة آرائهم ملاحظاتهم، وتقديم خبراتهم العملية».

