مال وأعمال

تعتزم وزارة المالية المصرية توقيع أول تسهيلات تمويلية لأجل، تمتثل لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) واسلامية مشتركة لأجل بقيمة ملياري دولار.

وبحسب بيان لبنك الامارات دبي الوطني فان الوزارة اختارت كلاً من شركة الامارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه الصفقة.

ويمتد أجل استحقاق التسهيلات المشتركة لثلاث سنوات، وسيتم استخدام شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء وفقا لاطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية في مصر والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020.

وسيتم استخدام شريحة التمويل الاسلامي لتمويل الموازنة العامة.

وكانت مصر قد باعت سندات على ثلاث شرائح بثلاثة مليارات دولار خلال سبتمبر الجاري، وأنها قلصت العائد على جميع الشرائح بعد أن استقطبت طلبات بأكثر من 8.25 مليارات دولار على ثاني بيع سندات لها في 2021.

