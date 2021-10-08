مال وأعمال

استقبل وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد ويليام راسل وفينسنت كيفني الذي سيتسلم مهام المنصب في نوفمبر المقبل، وسفير المملكة المتحدة لدى الكويت بيلندا لويس، والوفد الاقتصادي المرافق، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت والمملكة المتحدة، وأهمية العمل على تطويرها، ومناقشة عدد من المواضيع أهمها دور الكويت كبوابة للاستثمار العالمي، والتمويل الأخضر، والاقتصاد المتوافق مع البيئة، والابتكار والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى الخدمات المالية، وتشجيع نمو قطاع الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتناول الاجتماع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 الذي سيعقد في نوفمبر المقبل، والتمويل المستدام، والمساندة في تلبية خطط الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع التغير المناخي، واندماج الأسواق الناشئة مع سياسات الصون البيئي، ودعم القطاع التمويلي للمشاريع الصديقة للبيئة، والرغبة في زيادة التبادل التجاري القائم بين البلدين.

حضر الاجتماع العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، ووكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش، ومدير إدارة الدين العام في وزارة المالية عبدالعزيز الملا، وممثلون عن الهيئة وقطاع الشؤون الاقتصادية في وزارة المالية.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن زيارة رسمية سنوية لعمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد ويليام راسل والوفد الاقتصادي المرافق له للكويت.

