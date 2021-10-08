مال وأعمال

استقبل رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي د. أحمد الملحم، في مقر الهيئة صباح امس وفدا برئاسة عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد وليام راسل، ومرافقه فينسينت كيفني – عمدة الحي المالي القادم، والسفيرة البريطانية في الكويت بليندا لويس.

تأتي الزيارة ضمن جولة لعدد من المؤسسات المالية في الكويت، وكبار المسؤولين الاقتصاديين، وهي امتداد للعلاقات التي تربط البلدين في عدة مجالات، وفرصة للتباحث حول العديد من المشاريع المستقبلية بين البلدين والمتعلقة بالاستثمار المستدام، والتباحث حول تطوير التحكم في قطاع التكنولوجيا المالية (فنتك) وتعزيز البيئة التنظيمية الرقمية، بالإضافة الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خاصة أن دولة الكويت تعد من أقدم المستثمرين في المملكة المتحدة.

وقد أعرب عمدة لندن خلال زيارته للهيئة عن اهتمامه بعملها الذي ساهم بالارتقاء بسوق المال في دولة الكويت وما ترتب عليه من ارتقاء تصنيف دولة الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة في عدة مؤشرات، معربا عن اهتمامه بمشروع تطوير السوق و المراحل التي اجتازها في وقت قياسي وأثره في تحسين كفاءة بيئة الاستثمار المحلي وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية المطبقة، كما تم التطرق خلال اللقاء الى عضوية الهيئة في منظمة الأيسكو منذ 2017 واستيفائها لمبادئ المنظمة بنسبة تصل الى 95%، وكذلك تم التطرق الى استراتيجية الهيئة الحالية وما تتضمنه من مشاريع وبرامج وأعمال تطويرية.

فيما اعرب د. الملحم عن طموح الهيئة في الارتقاء بسوق المال في الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة المتطورة وفقا لمؤسسة FTSE Russell، كما طرحت الهيئة مسألة فتح قنوات التواصل والتنسيق مع FCA البريطانية.

