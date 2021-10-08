مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، الموسم الثالث من بطولة بلايستيشن «فيفا 21» لعملاء «حسابي» للشباب والتي أقيمت في معرض KFH Auto، وشهدت اقبالا كبيرا ومشاركة واسعة ضمت اكثر من 60 لاعبا ضمن 32 فريقا. وجاءت هذه البطولة ضمن اطار برنامج شامل من الأنشطة والفعاليات والمسابقات المخصصة لعملاء حسابي، وتأكيدا على اهتمام «بيتك» بعملائه من الشباب، والحرص على السعي الدائم لتقديم افضل المزايا التي تلائم احتياجاتهم وتلبي تطلعاتهم، لا سيما وأن الاهتمام بالشباب من ابرز محاور استراتيجية «بيتك»، ويندرج ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية واستراتيجية الاستدامة.

وتضمنت البطولة جوائز نقدية تفوق قيمتها 1000 دينار للفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولى، بالاضافة الى جوائز وهدايا للجمهور.

وتوّج المدير التنفيذي للاعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك»- محمد الفارس، الفائزين بالمراكز الاولى الذين أشادوا بدورهم بالتنظيم المتميز للبطولة، وأثنوا على جهود «بيتك» في دعم اهتمامات الشباب عبر أنشطة وفعاليات مختلفة.

ويولي «بيتك» اهتماما كبيرا في الشباب من خلال اطلاق العديد من الحملات الحصرية مثل: حملة «اربح مع حسابي» التي تمنح العملاء فرصة الفوز بـ3 سيارات Jeep wrangler سنويا و120 جائزة نقدية بقيمة 250 ديناراً لعشرة فائزين شهريا. وكذلك حملة «خلها على حسابي» بالتعاون مع عصير الضاحية ومطاعم Pick والتي بموجبها يمكن لعملاء حسابي الطلب مجانا كل اربعاء من عصير الضاحية وكل خميس من Pick. ولاقت الحملة ترحيبا كبيرا من الشباب وتفاعلا ايجابيا على حسابات «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي.

ونظم «بيتك» لعملاء حسابي ولشريحة الشباب النسخة الرابعة من مسابقة «قد التحدي» بالتعاون مع نادي «فلير فتنس» الرياضي. وقد اقيمت المسابقة في نادي «فلير فتنس» في منطقة الشويخ بمشاركة اكثر من 100 متسابق. وجرى تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى، بجوائز نقدية من «بيتك»، بالاضاقة الى حصول الفائز بالمركز الثالث على اشتراك بوجبات صحية لمدة شهر من «Macro». ويواصل بيتك» حملة «حاسبين حسابك» التي تشمل باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية والعروض والخصومات والمفاجآت الأولى من نوعها والجوائز غير المسبوقة لمكافأة عملائه الشباب من حملة برنامج «حسابي»، حيث يتم تقديم خصومات كبيرة في مجموعة مختارة من اشهر واهم المتاجر والمحلات التي تبيع السلع والمنتجات الخاصة بالشباب.

