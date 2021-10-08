مال وأعمال

قالت شركة طيران الجزيرة إنها تلقت أمس اتصالاً ينوه إلى احتمالية وجود تهديد أمني. واضافت في بيان صحافي - تلقت «النهار» نسخة منه - انه من منطلق سياسة الشركة التي تنص على اتخاذ جميع الإجراءات حفاظاً على سلامة ركابها وطواقم طائراتها، تم التعامل مع الاتصال بجدية كما هو معتاد والتحري من مصداقية المعلومات، حيث اتضح عدم صحة المعلومات. ومع ذلك، وتأكيداً على سلامة الجميع، تواصلت «طيران الجزيرة» مع السلطات المحلية في الكويت وعبر الدول التي تسيّر إليها رحلاتها، وتم تزويدها بمعلومات جميع الرحلات لإجراء تحرٍّ وفحص على طائراتها كإجراء احترازي إضافي. ويواصل فريق أمن طيران الجزيرة مراقبة الوضع عن كثب. وتعتذر الشركة عن أي تأخير قد يتعرض له الركاب بسبب إجراءات الأمن والسلامة.

