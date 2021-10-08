مال وأعمال

وافقت هيئة أسواق المال مبدئيا لبنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود على ترخيص نشاط مستشار استثمار وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ 07/10/2021 وتنتهي في تاريخ 06/04/2022، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

واضافت الهيئة انه يرخص لبنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط المحدود في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم المقرر.

ودعت الهيئة الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

