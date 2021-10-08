مال وأعمال

وافقت شركة تويتر على بيع شركة إعلانات الهاتف المحمول MoPub إلى شركة AppLovin Corp (APP.O) مقابل 1.05 مليار دولار نقدًا، حيث تتطلع منصة المدونات الصغيرة إلى التركيز بشكل أكبر على الإعلانات على التطبيق والموقع الإلكتروني الخاصين بها.

ويسمح MoPub، الذي حقق حوالي 188 مليون دولار من الإيرادات السنوية لـ «تويتر» العام الماضي، للشركات بتتبع مخزون الإعلانات في الوقت الفعلي، على غرار DoubleClick من Google. وقال المدير المالي في تويتر نيد سيغال إن «بيع MoPub يجعلنا نركز المزيد من جهودنا على الإمكانات الهائلة للإعلانات على موقعنا الإلكتروني وفي تطبيقاتنا».

