مال وأعمال

قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليسار فرح أنطونيوس: إن البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط أخذت وقتاً أطول خلال فترة جائحة كورونا لتعطي تسهيلات وجعلت السحب من التسهيلات تدريجياً.

وأضافت: لوحظ انخفاض الطلب على القروض الجديدة لاسيما من الشركات، لكن رأينا تحسنا في الطلب على قروض التجزئة بنسبة 2.3% في القطاع المصرفي بمنطقة الخليج مقارنة بالسنة الماضية. وأوضحت أن البنوك في منطقة الخليج محصنة وتستطيع مساندة القطاعات على الصعيد الفردي أو الشركات، والوضع لديها مهيأ لتخطي المرحلة حتى لو انسحبت سيولة برامج البنوك المركزية في المنطقة، ويمتلك القطاع المصرفي في المنطقة سيولة فائضة تمكنه من المساندة في إعادة تعافي الاقتصادات. وأشارت الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن هناك قروضا موجودة على صعيد المشاريع الكبيرة، لكن الاقتراض «خجول» من جانب المستثمرين للاستثمار في شركاتهم نتيجة انتظارهم إعادة تعافي الاقتصاد، ويتوقع مع انفتاح الاقتصاد حدوث ارتفاع في الطلب على القروض.

وعن تخارج البنك من الخدمات المصرفية للأفراد.

