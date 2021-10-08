الاخيرة

أولاً: شركة الصحراء العربية للطيران

أول شركة أهلية خاصة للنقل الجوي أنشئت في الكويت بعد مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية هي «شركة الصحراء العربية للطيران» وهي مملوكة للشيخ دعيج السلمان الصباح في عام 1955. وكانت تملك طائرة واحدة من نوع «فيات» ايطالية الصنع ولكنها تحمل شهادة صلاحية الطيران من المملكة المتحدة وذلك بموجب اتفاق بين البلدين اثناء الحرب العالمية الثانية وقد صادف هذه الطائرة سوء الطالع، فقد كانت كثيرا ما تتوقف عن العمل عطل فيها كما انها كانت غير اقتصادية وغير عملية. كان لهذه الطائرة ثلاثة محركات اثنان منها على طرفي الجناح كما هى العادة في أغلب الطائرات أما المحرك الثالث فكان مثبتا امام كابينة القيادة مباشرة الامر الذي كان يؤثر على وضوح الرؤية أمام الطيار وعلى الاخص عندما كان يسخن هذا المحرك اثناء الطيران، فكان يقذف قطرات الزيت بصورة متواصلة على نافذة القيادة، فتنعدم بذلك الرؤية ويصبح الهبوط اثناء ذلك مشكلة تواجه الطيار. وقد زاد من مشكلات هذه الطائرة عدم وجود قطع غيار لها، كما لم تكن لها قاعدة صيانة لا في الكويت ولا في بيروت ما جعلها تتوقف عن العمل وتبقى على أرض المطار فترة ليست بالقصيرة ما تسبب عنه خسائر مادية كبيرة.

قامت هذه الطائرة بخمس رحلات الى خارج الكويت خلال ستة أشهر هي عمر هذه الشركة، وكانت النهاية بالنسبة لهذه الطائرة هو هبوطها يوما بمطار الكويت دون أن تنزل العجلة الأمامية، فانبطحت وظلت هكذا لفترة طويلة ولم تطر بعد ذلك ووضعت بذلك نهاية للشركة المالكة.



ثانيا: الخطوط الجوية عبر البلاد العربية



أسس الشيخ دعيج السلمان الصباح في بداية عام 1960 شركة طيران جديدة باسم «الخطوط الجوية عبر البلاد العربية) بعد شركته السابقة «شركة الصحراء العربية للطيران»، وقد بدأت الشركة الجديدة عملها بطائرة واحدة من نوع دي سي 4، وكانت تعمل بين الكويت وكل من بيروت والقدس ودمشق، تخلت الشركة فيما بعد عن هذه الطائرة واشترت بدلا منها ثلاث طائرات من نوع دي سي 6، وكانت تتسع الواحدة منها لحوالي 75 راكبا، افتتحت الشركة خطا جديدا الى القاهرة بالاضافة الى خطوطها الى كل من بيروت والقدس ودمشق. كان اول رئيس لمجلس ادارة هذه الشركة هو السيد حمد الحميضي ثم تلاه الشيخ جابر العذبى الصباح، اما المدير العام فكان جورج حكيم ثم ابراهيم شعار. كانت هذه الشركة تدار من مكتبها الرئيس في الكويت في الصفاة قرب مبنى البنك البريطاني للشرق الاوسط ومعرض الغانم، اما صيانة الطائرات فكانت تتم في الورشة الخاصة بهذه الشركة في مطار بيروت.



هذا، وقد اخبرني السيد جورج حكيم وهو أحد مديريها السابقين بأن عدد موظفي هذه الشركة في اواخر ايامها كان حوالي 120 موظفا، منهم 15 طياراً أغلبهم من الانكليز والاستراليين، وكان رئيس الطيارين وقتها الكابتن جبسين، وكان عدد المضيفين والمضيفات عشرين فردا فقط، وكان للشركة في الخارج مكاتب أو وكلاء يمثلونها.

واصلت هذه الشركة أعمالها بصورة مرضية عند انشائها عام 1960، غير أن المنافسة بينها وبين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كانت شديدة حيث إن بلدا صغيرا كالكويت ذا كثافة سكانية محدودة لا يستوعب وجود شركتى طيران في وقت واحد.

ولم ينحصر هذا التنافس داخل الكويت فحسب بل تعداه الى التسابق على عقد الاتفاقيات الثنائية بين كل من هاتين الشركتين والدول الاخرى للحصول على حقوق النقل بين الكويت وعواصم هذه الدول.



استمرت هذه الشركة بالعمل في مجال النقل الجوي الى يوم 29 ابريل 1964 عندما نقلت ملكيتها بالكامل الى الحكومة وضمت طائراتها ومعداتها الى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. ثالثا: دمج عبر البلاد في الكويتية: ومنذ انشاء شركة للطيران في الكويت باسم شركة «الخطوط الجوية عبر البلاد العربية» والكويت تشهد منافسة شديدة لا داعي لها بين هذه الشركة ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والتي اصبحت شركة حكومية بحتة، فرأت الحكومة ان من صالح الكويت وخيرها دمج الشركتين في شركة واحدة و بالفعل قامت الحكومة بشراء حقوق وموجودات شركة الخطوط الجوية عبر البلاد العربية وآلت ملكية هذه الشركة الى الحكومة في 29 أبريل 1964، وكانت لهذه الشركة 3 طائرات من نوع دي سبي 6، ولها ايضا قاعدة للصيانة بمطار بيروت الدولي وعدد من الموظفين الفنيين والاداريين الذي واصل بعضهم العمل في الخطوط الجوية الكويتية

وقد اصدر رئيسا مجلس ادارة الشركتين بيانا نصه:.. يسر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة الخطوط الجوية عبر البلاد العربية -كويت- ان تعلنا للجمهور الكريم انه رغبة منهما في رفع مستوى الطيران التجاري الكويتي ومنعا للمنافسة فقد انتقلت ملكية وحقوق شركة عبر البلاد العربية الى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتبارا من 17 ذي الحجة 1383 الموافق 29 أبريل 1964 واصبحت ادارة عبر البلاد وحقوقها اعتبارا من هذا التاريخ منوطة كلها بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وحدها.

اما فيما يتعلق بالمعاملات والعلاقات المالية والتجارية والحقوقية وغيرها التي تمت بين شركة عبر البلاد العربية وغير السابقة لتاريخ 29/4/1964 فتبقى على عاتق المالكين وتـبقـى مسؤوليتهم قائمة بشأنها تجاه الجميع وتجري المراجعة بشأن هذه الامور مباشرة مع المالكين السابقين السادة الشيخ دعيج السلمان الصباح وأولاده- الكويت. تأمل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة عبر البلاد العربية ان يكون لاتفاقهما هذا الخير لمصلحة الكويت والنقل الجوي الكويتي والله ولي التوفيق،

توقيع

فيصل سعود الفليج

رئيس مجلس إدارة

الخطوط الكويتية الكويتية

توقيع

جابر العذبي الصباح

رئيس مجلس إدارة

شركة الخطوط الجوية عبر البلاد العربية

